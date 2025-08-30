Aglomerație pe sensul de ieșire din țară al DN 5 Giurgiu – Ruse, în județul Giurgiu

Cauza este reprezentată de lucrările de reparații efectuate pe tronsonul bulgar al Podului Prieteniei, unde circulația rutieră se desfășoară alternativ, pe o singură bandă, fiind dirijată prin:
• semaforizare
• indicatoare rutiere,
• personal de dirijare aflat la fața locului.
De asemenea, pentru evitarea blocajelor și reducerea timpului de așteptare, recomandăm planificarea atentă a călătoriilor și utilizarea rutelor alternative, după cum urmează:
• Județul Dolj: Punctul de trecere Calafat;
• Județul Teleorman: Punctele de trecere Zimnicea și Turnu Măgurele;
• Județul Călărași: Punctul de trecere Călărași;
• Județul Constanța: Punctele de trecere Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir.
(sursa: Mediafax)