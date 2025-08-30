x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Aglomerație pe sensul de ieșire din țară al DN 5 Giurgiu – Ruse, în județul Giurgiu

Aglomerație pe sensul de ieșire din țară al DN 5 Giurgiu – Ruse, în județul Giurgiu

de Redacția Jurnalul    |    30 Aug 2025   •   07:21
Aglomerație pe sensul de ieșire din țară al DN 5 Giurgiu – Ruse, în județul Giurgiu

Traficul rutier se desfășoară în condiții de aglomerație pe sensul de ieșire din țară al DN 5 Giurgiu – Ruse, în județul Giurgiu, informează Centrul Infotrafic.

Cauza este reprezentată de lucrările de reparații efectuate pe tronsonul bulgar al Podului Prieteniei, unde circulația rutieră se desfășoară alternativ, pe o singură bandă, fiind dirijată prin:

• semaforizare

• indicatoare rutiere,

• personal de dirijare aflat la fața locului.

De asemenea, pentru evitarea blocajelor și reducerea timpului de așteptare, recomandăm planificarea atentă a călătoriilor și utilizarea rutelor alternative, după cum urmează:

• Județul Dolj: Punctul de trecere Calafat;

• Județul Teleorman: Punctele de trecere Zimnicea și Turnu Măgurele;

Citește pe Antena3.ro

• Județul Călărași: Punctul de trecere Călărași;

• Județul Constanța: Punctele de trecere Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir.

(sursa: Mediafax)

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: DN 5 Giurgiu – Ruse Giurgiu – Ruse podul prieteniei
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri