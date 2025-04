Alertă! Ursoaică cu doi pui semnalată într-o comună mureşeană!

"Vă avertizăm că a fost semnalată prezenţa unei ursoaice cu pui în comuna Arcani, satul Câmpofeni - zona Imuroasa, Viişoare, Plopiş, Ucebega şi Zăbran. Vă rugăm evitaţi deplasarea în aceste zone şi în zonele învecinate. Având în vedere că aceasta are pui, situaţia poate avea consecinţe grave, prin urmare vă rugăm să aveţi mare atenţie", se arată într-un anunţ publicat pe pagina de Facebook a Primăriei Arcani.



Numărul urşilor din judeţul Gorj este de patru ori mai mare decât efectivul optim, potrivit Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM).



Conform sursei citate, la evaluarea din 2024 au fost identificate 454 de exemplare de exemplare de urs în judeţul Gorj, dintre care 145 de masculi, 102 femele, 78 de urşi tineri, cu vârsta de un an, şi 116 pui, cu vârsta de sub un an, efectivul optim fiind de 103 exemplare.



Reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Gorj au informat că, pe parcursul anului trecut, la nivelul judeţului au fost înregistrate 21 de solicitări prin 112 cu privire la prezenţa urşilor în localităţile Polovragi, Baia de Fier, Arcani, Rânca, Novaci, Turcineşti, Bumbeşti Jiu, Schela, Padeş, Peştişani, Cruşeţ şi Bîrseşti.

AGERPRES