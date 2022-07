Anchetă la Spitalul din Sibiu, după ce un actor a fost trimis acasă din UPU cu arsură de cornee

Actorul Iustinian Turcu a ajuns la UPU Sibiu vineri seara, cu arsură de cornee, și i s-a spus să revină luni, pentru că nu există gardă pentru Secția Oftalmologie.

„Mi-au făcut doar niște spălături și mi-au administrat un calmant, apoi mi-au zis că nu au medici oftalmologi, că nu știu ce să-mi facă și să revin luni la oftalmolog. Nu voi povesti comportamentul de care am avut parte (la UPU – n.r.). Chiar am râs în sinea mea când unul dintre îngrijitori m-a pus să-mi ridic picioarele să dea cu mopul și cum a trebuit să stau pe vârfuri să nu fac urme. Nu știu nici măcar cum arată, aveam ochii lipiți și nu vedeam nimic. (...) Am acceptat situația și m-am lăsat trimis acasă de oamenii care erau datori să mă ajute”, scrie Iustinian Turcu pe Facebook.

Acesta avea dureri mari, nu vedea și lăcrima continuu, iar prietenii l-au dus la un spital privat, unde a primit tratament iar în prezent starea sa este bună.

La fel ca multe alte secții ale Spitalului Clinic Județean de Urgență, Secția de Oftalmologie asigură, potrivit legii, garda la domiciliu. Pentru ca medicul oftalmolog să fi venit de acasă, însă, medicul care era de gardă în UPU ar fi trebuit să îl sune, însă, se pare că acest lucru nu s-a întâmplat.

Președintele Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a chemat șefii Spitalului să dea explicații, unitatea medicală fiind în subordinea CJ Sibiu.

„Încă de la apariția în spațiul public a informațiilor cu privire la cazul relatat de pacientul I.T. (Iustinian Turcu - n.r.), am demarat o anchetă internă pentru investigarea circumstanțelor în care s-a petrecut acest caz precum și a altor posibile disfuncționalități la nivelul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu”, au transmis, marți, reprezentanții SCJU Sibiu.

Rezultatul anchetei si masurile dispuse vor fi disponibile săptămâna viitoare, potrivit sursei citate.

