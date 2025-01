A 2-a ediție FILMIKON, festivalul internațional al filmelor premiate de juriile ecumenice, la București, Iași, Oradea, Cluj și Vatican

Începând cu anul 1974, Premiul Juriului Ecumenic este un premiu independent acordat filmelor de lungmetraj din competițiile unor festivaluri internaționale de film din lume, precum Cannes sau Berlin. Dacă prima ediție FILMIKON a avut loc la București în 2024, pentru cea de-a doua ediție organizatorii anunță proiecții și evenimente la București (18 – 24 ianuarie), Iași (23 ianuarie), Cluj-Napoca (24 ianuarie), Oradea (23 și 24 ianuarie), și Vatican (24 & 25 ianuarie) ca parte din programul Anului Jubiliar 2025.

Filmele vor fi urmate de discuții la care vor fi invitați teologi (reprezentanți ai mai multor confesiuni creștine din România - catolică, ortodoxă, evanghelică sau protestantă), dar și psihologi și oameni de film. Printre invitați se numără criticul de film Irina Margareta Nistor și actrița Olimpia Melinte, ambasadoarele FILMIKON.

Proiecțiile de la București vor avea loc la Cinema Muzeul Țăranului Român, Catedrala Sfântul Iosif și Cinema Union.

FILMIKON.2 se va deschide sâmbătă, 18 ianuarie, cu avanpremiera mult-așteptatului film Semințele smochinului sacru (The Seed Of The Sacred Fig, r. Mohammad Rasoulof), câștigător al Premiului Juriului Ecumenic și al Premiului Special al Juriului la Festivalul de la Cannes 2024. Inspirat din fapte reale, pe fondul protestelor violente din Teheran, filmul spune povestea lui Iman, proaspăt numit judecător în Tribunalul Revoluţionar, și al femeilor puternice din familia sa. Proiecția va fi precedată de un dialog între Ileana Bîrsan (critic de film și directorul FILMIKON) și Irina Margareta Nistor.

Duminică, 19 ianuarie, spectatorii sunt așteptați la un alt eveniment special, de această dată la Catedrala Sfântul Iosif – Cine-concertul Christus. Printre primele filme din istorie care spun povestea lui Isus Cristos, Christus a fost lansat în 1916 sub regia italianului Giulio Antamoro. Coloana sonoră a filmului va fi asigurată live la orga catedralei de către muzicianul francez Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, organist rezident al Bisericii Saint-Eustache din Paris.

Filmele din programul celei de-a doua ediții FILMIKON abordează subiecte grave ale lumii contemporane, de la condițiile și consecințele regimurilor totalitare, până la pericolele și nedreptățile amplului fenomen al migrației, precum și diverse fațete ale universului copilăriei agresate sau tulburate de boală și marginalizare.

La Cinema Union, spectatorii vor avea ocazia să urmărească filme românești precum Unde merg elefanții (r. Gabi Virginia Șarga, Cătălin Rotaru, Mențiune specială a Juriului Ecumenic, TIFF 2024), scurtmetrajul Pisica moartă (r. Ana-Maria Comănescu, Premiul SIGNIS, TIFF 2024), dar și filmele biografice Cardinalul (r. Nicolae Mărgineanu), proiecție specială în cadrul Anului Național “Cardinal Iuliu Hossu”, și, în avanpremieră, Un munte de iubire (r. Pr. Dan Suciu și Bogdan Slăvescu), despre Preasfințitul Florentin Crihălmeanu, care a fost Episcopul Greco-Catolic de Cluj-Gherla, dar și un pasionat alpinist.

În program mai sunt incluse Frate de-o vară (Summer Brother, r. Joren Molter, Premiul Juriului Ecumenic, TIFF 2024), povestea tulburătoare a doi frați, dar și aventura din Eu, Căpitan (Io, Capitano, r. Matteo Garrone, Premiului SIGNIS, Veneția 2023), o odisee contemporană.

În țară proiecțiile FILMIKON vor avea loc la: Iași - Cinema Ateneu, Oradea - Cinema Palace, Locația Oradea Shopping City și Cluj-Napoca - Cinema Victoria.

Cine-concertul Christus și filmul Cardinalul vor fi prezentate și la Vatican, ca parte din programul Anului Jubiliar 2025, cu ocazia Jubileului Comunicațiilor Sociale, desfășurat în perioada 24-26 ianuarie. Instituirea unui an jubiliar este o tradiție catolică de peste 700 de ani, care se repetă o dată la 25 de ani.

Ileana Bîrsan, critic de film și directorul FILMIKON:

„Festivalul se extinde la Iași, Oradea și Cluj și, chiar la început de an jubiliar, a cărui temă este speranța, FILMIKON va fi prezent și la Vatican. Astfel, într-o perioadă de profundă criză morală și spirituală mondială, FILMIKON propune câteva filme pe care le considerăm puncte de plecare pentru (re)orientarea atenției către aproapele și pentru alegerea dialogului ca formă de exprimare.”

››› Vezi galeria foto ‹‹‹