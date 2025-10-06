x close
Arde magazinul Nada Florilor din Fălticeni

de Redacția Jurnalul    |    06 Oct 2025   •   22:37
Pompierii militari intervin în aceste momente la un incendiu izbucnit în centrul comercial Nada Florilor din municipiul Fălticeni, județul Suceava, a cărui clădire este inundată cu fum.

UPDATE:

Sursa fumului a fost identificată într-o cameră tehnică a centrului comercial, iar incendiul, care s-a manifestat cu degajări mari de fum, a fost stins în limitele găsite.

Pompierii lucrează pentru ventilarea spațiilor inundate cu fum și pentru stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului.

Știre inițială: 

La fața locului acționează trei autospeciale de stingere și o autoscară de lucru la înălțime. Echipajele au pătruns în interior pentru a identifica sursa fumului și a lichida incendiul.

Situația este în dinamică.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: incendiu falticeni
