Arde magazinul Nada Florilor din Fălticeni

UPDATE:

Sursa fumului a fost identificată într-o cameră tehnică a centrului comercial, iar incendiul, care s-a manifestat cu degajări mari de fum, a fost stins în limitele găsite.

Pompierii lucrează pentru ventilarea spațiilor inundate cu fum și pentru stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului.

Știre inițială:

La fața locului acționează trei autospeciale de stingere și o autoscară de lucru la înălțime. Echipajele au pătruns în interior pentru a identifica sursa fumului și a lichida incendiul.

Situația este în dinamică.

(sursa: Mediafax)