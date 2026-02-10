Criza apei din Argeș: PNL Argeș cere extinderea stării de alertă la toate localitățile afectate

PNL Argeș critică marți seara, într-un comunicat de presă, decizia autorităților de a declara stare de alertă doar pentru municipiul Curtea de Argeș, în condițiile în care patru localități nu au apă potabilă. PNL Argeș consideră că autoritățile au declarat stare de alertă „târziu, ezitant și fără măsuri concrete”.

„Trei luni fără apă potabilă. Stare de alertă ezitantă și formală. După trei luni în care peste 50.000 de oameni au trăit fără apă potabilă, autoritățile au declarat stare de alertă târziu, ezitant și fără măsuri concrete. Prefectul Ioana Făcăleață și primarul Constantin Panțurescu au reacționat fără asumare: starea de alertă e doar pentru Curtea de Argeș, deși sunt și alte localități afectate, iar problema nici nu apare corect în documentele oficiale”, se arată în comunicatul de presă emis de PNL Argeș.

Aceștia solicită autorităților ca starea de alertă să fie extinsă și la celelalte trei localități afectate de criza apei, respectiv Băiculești, Valea Iașului și Valea Danului. De asemenea, PNL Argeș solicită suplimentarea rezervoarelor de apă, dar și oprirea facturării până când apa devine potabilă.



Ce arată raportul despre stația de producţie şi tratare a apei potabile Curtea de Argeș

În cursul zilei de marți, un raport întocmit de specialiștii Veolia, consultat în exclusivitate de Mediafax, arată amploarea deficiențelor descoperite la Stația de producţie şi tratare a apei potabile Curtea de Arges, ajunsă în prim planul discuțiilor publice în contextul scăderii nivelului apei lacului de acumulare Vidraru, și propune retehnologizarea de urgență.

„Staţia este funcţională, dar prezintă riscuri operaţionale semnificative motiv pentru care considerăm că intervențiile recomandate sunt prioritare pentru siguranța procesului şi trebuie efectuate în regim de urgenţă”, este concluzia specialiștilor de Veolia România Soluții Integrate S.A., în raportul finalizat și trimis marți autoritățiilor locale după controlul la Statia de producţie şi tratare a apei potabile Curtea de Arges, operată de S.C. Aquaterm AG98 S.A, ce asigură alimentarea cu apă a Municipiului Curtea de Argeş şi a comunelor limitrofe Băiculeşti, Valea laşului, Valea Danului şi Albeşti.

Ce spune ministra Mediului

În contextul crizei apei, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat marți seara, la B1 TV, că „apa potabilă este gestionată de o companie, Aquaterm, care este în subordinea Consiliului Local”.

„Știm exact cât ies public să spună Hidroelectrica și operatorul de apă potabilă. Toată lumea știe de lucrarea de la Vidraru, dar foarte puțină lume știe că barajul Vidraru este, de fapt, în administrarea Hidroelectrica. Multe întrebări au venit la Ministerul Mediului, care de fapt, în această situație, nici măcar nu are în administrare barajul. (…) Vedem o situație care s-a prelungit, o companie care, pentru că nu și-a făcut investiții, (…) evident nu are posibilitatea să trateze această apă. Primăria, Consiliul Local, această companie, nu au alocat banii respectivi sau, dacă i-au alocat, nu i-au cheltuit pentru a putea fi făcute investițiile”, a spus Diana Buzoianu la B1 TV.

Locuitorii din Băiculești, Valea Iașului și Valea Danului și municipiul Curtea de Argeș au primit luni seară mesaje Ro-Alert cu privire la prezența bacteriei Clostridium perfringens în apă.

„Ca măsură de protecție a sănătății populației, este interzisă utilizarea apei pentru consum uman, animal sau igiena personală. Populația este rugată să utilizeze apa din sursele puse la dispoziție de autoritățile locale, din izvoare verificate sau apă îmbuteliată”, a transmis, luni seara, ISU Argeș.

(sursa: Mediafax)