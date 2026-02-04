Atac șocant în Capitală: Fiicele unui influencer au fost împușcate de doi adolescenți, în plină stradă

Sorin Ion, cunoscut online ca „Perversu de pe Târgu Ocna” a povestit pentru cum fiicele sale au fost agresate în plină stradă.

Detalii șocante

Acestea au fost împinse și scuipate, iar a poi au fost apoi atacate cu pistoale airsoft încărcate cu bile de fier, de doi tineri de 17 și 18 ani.

„Au fost prima dată împinse cu umărul, scuipate de doi băieți și după au scos două pistoale cu airsoft, dar cu bile de fier, nu cu bile de plastic, și au tras în ele“, a spus Perversu de pe Târgu Ocna, într-un interviu pentru Spynews TV.

Reacții și urmări

Una dintre fete a fost rănită la picior, cealaltă la mână. Fiica cea mare a primit zile de îngrijiri medicale la IML, după ce a fost lovită de mai multe ori. Cele două fete nu îi cunoșteau pe agresori.

„Au scos pistoalele și au început să tragă. Prima dată nu ne-au nimerit, a doua oară m-au nimerit pe mine și pe sora mea“, a declarat fiica cea mare a lui Sorin Ion.

Evenimentul a avut loc pe 3 februarie 2026.