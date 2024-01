Avalanșă uriașă în Făgăraș: Atenție sporită în zona versantului nordic

„In conditiile viscolului si ninsorilor cazute in ultimele zile o avalansa de mari dimensiuni s a declansat spontan azi dimineața pe versantul nordic al Crestei Fagarasului la est de vf Paltinu, din zona de sub valcelul Paltinului si de sub "balcoane", din zona Balea Lac. Dupa cum se vede in imaginea atasata avalansa a curs si peste linia de urcare in saua Doamnei.

ATENTIE !

Zona versantul nordic de sub vf Paltinu pana spre saua Caprei este una din cele mai active zone dpdv al avalanselor de la noi. In fiecare an sunt semnalate multiple avalanse de dimensiuni medii si mari.

Traseul se alege in functie de conditiile meteo de zapada, in functie de teren si in functie de pregatirea si experienta participantilor la tura”, se arată într-o postare de pe Avalanșe în Carpați.