Avertisment dur: Fără ajutor de la guvern, sute de mii de timișoreni vor îndura frigul

Deputatul de Timiș susține la RFI că „este o problemă a primarului Dominic Fritz, care nu a anticipat această mare criză".

Alfred Simonis spune că lipsa căldurii în Timișoara „punctual este strict problema societății de termoficare a Timișoarei, vorbim de Primăria Timișoara, care are o situație delicată, moștenită, e adevărat, nu este exclusiv vina actualei administrații, însă actuala administrație a primit o amendă de 106 milioane de lei, deci peste 20 de milioane de euro, de la Comisia Europeană, pentru motivul că nu a cumpărat certificatele verzi, probabil că va urma altă amendă de 20 de milioane în câteva luni, de acum înainte. Această amendă a obligat cumva societatea să intre în insolvență și în insolvență evident că nimeni nu-ți mai furnizează gaze, dacă nu poți plăti în avans. Or când ești în insolvență, nu prea dispui de foarte mulți bani lichizi. Este o problemă locală, este o problemă a autorităților locale, este o problemă a primarului Dominic Fritz, care nu a anticipat această mare criză, care nu a luat măsurile necesare la timp, a pus niște persoane vulnerabile și incompetente la conducerea acestei societăți".

Deputatul crede că Guvernul ar trebui să intervină în problema frigului din Timișoara: „Sunt timișorean și sunt deputat de Timișoara. Timișoara contribuie de 30 de ani cel mai mult după București la bugetul statului și aproape niciodată nu a avut nevoie de bugetul statului, s-a descurcat singură, din sursele proprii, din poziția geografică, strategică pe care o are, din mulți investitori privați care au investit acolo și cred că dacă din când în când, foarte rar, Timișoara are nevoie de sprijin guvernamental, acesta este unul din momentele în care Guvernul ar putea s-o facă, pentru că altfel, zeci de mii de timișoreni, poate sute de mii vor sta în frig în perioada de iarnă".

La întrebarea „este vina primarului Dominic Fritz doar pentru că e de la USR, adică adversarul politic al PSD? Nu e vina tuturor primarilor și consilierilor locali de la toate partidele, care nu au fost în stare să ia măsuri din timp pentru reabilitarea sistemului de termoficare?”, Alfred Simonis răspunde: „asta cu consilierii locali o ducem prea departe, pentru că cei din Consiliul Local au puține pârghii pentru a influența în vreun fel o companie care e strict a Primăriei.

Reporter: Dar votul acolo e.

Alfred Simonis: Votul acolo este, dar votul este unul majoritar politic, în funcție de culoarea politică a primarului se învârte și Consiliul, așa a fost cel puțin la Timișoara. Eu am spus de la început că Dominic Fritz a moștenit o situație delicată. PSD nu a condus niciodată Primăria Timișoara, însă în același timp, amenda de 20 de milioane de euro a luat-o administrația Fritz și viitoarea amendă de la CE o va lua tot administrația Fritz, pentru că n-a putut să identifice soluții pentru a cumpăra certificate verzi, așa cum au făcut alte municipii din România, identificând soluții, luând cu dobândă mică credite, garantând Primăria pentru ele, găsind tot felul de soluții pentru a cumpăra acele certificate, care oricum trebuie cumpărate (...). Cu toate astea, voi face o intervenție, am și făcut-o verbal, o voi face și public sau din punct de vedere politic pot face o interpelare, iau în calcul aceste lucruri, Guvernul are obligația de a interveni și de a ajuta Timișoara, în puținele momente în care acest oraș are nevoie de Guvern.

(sursa: Mediafax)