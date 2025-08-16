Bărbat arestat, după ce și-a lovit soția cu tigaia și a tăiat-o cu cuțitul

x close
de Redacția Jurnalul    |    16 Aug 2025   •   18:02
Un bărbat din localitatea Berlești, care și-a lovit soția în cap cu o tigaie și a tăiat-o cu cuțitul, a fost arestat preveniv pentru 30 de zile, informează IPJ Brăila.

„La data de 16 august a.c., procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila a reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, un bărbat de 55 de ani, din localitatea Berlești, pentru comiterea infracțiunii de tentativă la omor, în modalitatea violenței în familie”, transmite sursa citată.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, femeia a fost lovită de soțul său cu o tigaie în zona capului şi a fost tăiată cu un cuţit de dimensiuni mici în zona umărului stâng şi a spatelui.

Sâmbătă, Tribunalul Brăila a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile, acesta fiind introdus în C.R.A.P Brăila.

(sursa: Mediafax)

