x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Bărbat evadat dintr-o închisoare din Belarus, reținut la Vama Albița

Bărbat evadat dintr-o închisoare din Belarus, reținut la Vama Albița

de Redacția Jurnalul    |    10 Ian 2026   •   12:40
Bărbat evadat dintr-o închisoare din Belarus, reținut la Vama Albița
Sursa foto: Evadat, reținut la Vama Albița

Un bărbat de 36 de ani care evadase dintr-o închisoare din Belarus a fost prins și reținut de polițiștii de frontieră de la Vama Albița.

Potrivit polițiștilor, vineri în Vama Albița s-a prezentat pentru a intra în țară, ca pasager într-un autoturism, un bărbat din Belarus, în vârstă de 36 de ani.

La controlul de frontieră, polițiștii au constatat că pe numele acestuia era o alertă Interpol, cu mențiunea căutat în vederea arestării, deoarece evadase joi dintr-o închisoare din Belarus.

Bărbatul a fost predat Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui în vederea luării măsurilor legale ce se impun.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: inchisoare evadat vama albita
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri