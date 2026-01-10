Bărbat evadat dintr-o închisoare din Belarus, reținut la Vama Albița

Potrivit polițiștilor, vineri în Vama Albița s-a prezentat pentru a intra în țară, ca pasager într-un autoturism, un bărbat din Belarus, în vârstă de 36 de ani.

La controlul de frontieră, polițiștii au constatat că pe numele acestuia era o alertă Interpol, cu mențiunea căutat în vederea arestării, deoarece evadase joi dintr-o închisoare din Belarus.

Bărbatul a fost predat Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui în vederea luării măsurilor legale ce se impun.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)