Bătaie ca-n filmele cu mafioți, pedeapsă ca-n România

Doi bărbați din județul Argeș au fost condamnați după ce au urmărit cu mașina, au bătut cu lopata și au abandonat în stradă un tânăr, din cauza unul conflict avut în străinătate. Unul a primit 6 ani de închisoare, iar celălalt, o pedeapsă cu suspendare. Victima nu a putut ieși din casă mai multe săptămâni, iar incidentul i-a lăsat cicatrici adânci pe față.

Comuna Godeni, județul Argeș. În luna septembrie 2020, un tânăr recent întors din străinătate a ieșit să își plimbe iubita. Cu banii câștigați afară își cumpărase o mașină. Seara lor liniștită s-a terminat însă brusc, în momentul în care un autoturism ce venea din sens opus a încercat să intre în ei. Șoferul a reușit să evite impactul și a crezut că era doar un conducător auto neatent. Până când a observat că autoturismul respectiv a întors și îl urmărește.

Desfigurat cu lopata

Ce a urmat sunt parcă scene din filmele cu mafioți. Mașina i-a depășit, i-a blocat în trafic și din ea au coborât doi indivizi. Victima îl cunoștea pe unul dintre ei așa că i-a ocolit și și-a continuat drumul fără să oprească. Numai că s-a trezit iarăși cu cealaltă mașină în urmărire. Atunci a făcut o greșeală. A întors crezând că va avea timp să ajungă la casa iubitei lui și că, astfel, va scăpa de indivizi. „Mi s-a blocat drumul cu mașina, s-a spart geamul, am fost tras din mașină, am căzut în genunchi, mi s-au dat două lovituri cu lopata, pe care le-am apărat cu mâna. A treia a fost în cap, moment în care am căzut în șanț cu fața în jos, după care mi s-au aplicat 7-8 lovituri inclusiv cu lopata și mi-am pierdut cunoștința pentru câteva secunde. Ulterior, mi-am revenit, m-am ridicat singur și m-am dus la mașină și îmi amintesc că mă țineam cu mâna de frunte întrucât se desprinsese în locul loviturii pielea și îmi venea peste ochi. Prietena mea era speriată în mașină. Eu am sunat la 112, la ambulanță și poliție. Când mi-am revenit, exact în momentul acela, ei au întors mașina și au plecat. Când eram eu căzut, unul dintre ei avea lopata în mână și au dat cu aceasta în lunetă, în uși”.

Spitalizarea și apoi recuperarea tânărului au durat luni bune. Pe hârtie, el are 12 zile de îngrijiri medicale. În realitate, greul a început când a ajuns acasă, externat din spital. Pentru că nu se putea mișca, a avut nevoie permanent de îngrijire. Timp de câteva săptămâni, nu a putut ieși din casă.

„Am vrut să vorbesc ceva cu el”

Așa a încercat unul dintre acuzați să se apere. Le-a spus procurorilor că atunci când l-a văzut pe tânăr și-a amintit de un conflict mai vechi și a vrut doar să vorbească ceva cu el. Mai mult decât atât, a susținut că victima ar fi provocat totul în momentul în care a întors mașina. Lucru pe care nici procurorii și nici judecătorii nu l-au crezut. Toată urmărirea era filmată de câteva camere de supraveghere instalate în zonă.

La condamnare însă, instanța a decis diferit. Unul dintre acuzați a fost condamnat pentru tentativă de omor, iar al doilea, pentru complicitate. L-ar fi scăpat faptul că nu a pus mâna pe lopata cu care a fost lovită victima. Așa se face că va avea o pedeapsă care nu îl va ține nici măcar o zi după gratii. 3 ani de închisoare cu suspendare și 120 de zile de muncă în folosul comunității la un centru pentru copii în dificultate din Câmpulung Muscel. Cel care a lovit are o pedeapsă dublă și cu executare în penitenciar.

Bărbatului care a scăpat fără o zi de închisoare nu i s-a interzis să se apropie de victimă. În schimb, cel aflat în penitenciar are această interdicție.