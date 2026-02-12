x close
Brigada Rutieră a amendat primăriile din Capitală cu 6.000 de euro pentru gropile din asfalt

de Adrian Stoica    |    12 Feb 2026   •   19:54
Sursa foto: administratorul drumului public nu a reparat gropile

Amenzi de aproape 30.000 de lei ( circa 6.000 de euro) au primit primăriile de sector ale Capitalei, după ce polițiștii de la Brigada Rutieră au verificat starea drumurilor publice, din București.

Polițiștii rutieri au constatat că administratorul drumului public nu a reparat gropile apărute pe carosabil în această iarnă și au avertizat că în perioada următoare vor continua verificările pentru îmbunătățirea siguranței rutiere pe drumurile publice din Capitală.

„În urma verificărilor efectuate pe următoarele artere: str. Matei Voievod-șos. Mihai Bravu, str. Nițu Vasile nr. 9, șos. București-Ploiești(Fântâna Miorița), bd. Mareșal Alexandru Averescu nr. 1, șos. Mihai Bravu nr. 182, intrarea în Pasajul Muncii, polițiștii rutieri au constatat faptul că administratorul drumului public nu și-a indeplinit obligația de a asigura viabilitatea părții carosabile, arterele enumerate prezentând deficiențe de planeitate majoră.

Astfel de acțiuni sunt organizate permanent de către Brigada Rutieră pentru îmbunătățirea siguranței rutiere pe drumurile publice din Capitală”, a mai transmis Brigada de Poliție Rutieră.

 

