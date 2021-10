Bucureștenii, grav afectați de lipsa căldurii. Directorul Termoenergetica îi SFIDEAZĂ pe locuitorii Capitalei

În timp ce aproximativ 100.000 de bucureșteni stau în frig de mai multe săptămâni, Compania Municipală Termoenergetica, cea care trebuie să livreze agentul termic, nereușind să gestioneze situația.

Explicațiile au fost evazive și necredibile, de la țevi sparte, închiderea unor CET-uri, și până la lipsa combustibilului, nefiind clar care sunt motivele pentru care aceștia trăiesc în condiții de viață improprii, fără apă caldă și căldură.

În cele din urmă, directorul instituției, Claudiu Crețu a făcut declarații sfidătoare la adresa locuitorilor Capitalei.

„Avariile pot apărea oriunde. Am avut săptămâna trecută câteva zile în care nu am avut apă caldă şi căldură. Pentru spălat există soluţia de boiler electric, e câteva sute de lei, pentru momentele când există avarii. Da, eu mi-am pus un boiler electric din cauza acestor avarii. Eu am pus un calorifer electric în priză", a spus directorul Termoenergetica, Claudiu Creţu, la Antena 3.

Însă "momentele când există avarii" s-au transformat în săptămâni întregi fără căldură, după ce iarna trecută au existat alte săptămâni în care locuitorii din blocuri au trăit în frig.

Totodată, directorul Termoenergetica se plânge se lipsa banilor.

"Problema acestui sistem e foarte gravă, sunt câţiva ani de când spunem că există aceste probleme, cerem finanţare pentru acest sistem. Soluţia e modernizarea acestui sistem. Faptul că nu s-a investit în ultimii 10-15 ani ani ne face să suferim acum. Sunt mii de kilometri care au probleme, spărturi, modernizarea înseamnă investiţii. Pe termen scurt, reparăm aceste spărturi şi cred că undeva de la 1 noiembrie sistemul va funcţiona din ce în ce mai bine. Avem promisiunea că şi celelalte CET-uri care sunt oprite vor porni de la 1 noiembrie. Estimăm că va fi mult mai bine faţă de octombrie", precizează acesta.

Totodată, edilii Capitalei dau continuu vina pe administrațiile anterioare pentru problemele existente și pentru faptul că este al doilea an în care acestea nu s-au rezolvat, deși se vorbește de fonduri europene și lucrări care nu se mai finalizează. Cu toate că aceștia au fost aleși de către localnici pentru a le administra orașul, după ce au ajuns în funcții nu le mai pasă de votul contribuabililor.

Compania municipală Termoenergetica a fost înființat după falimentul RADET, în ideea de a se asigura condițiile optime de viață pentru bucureșteni, însă de la an la an problemele devin mai grave.

Între timp, temperaturile au scăzut sub 10 grade Celsius.

