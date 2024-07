Cum arată Sportage pentru europeni

Kia a vrut să aducă un omagiu moștenirii sale de model „sports utility”. Aşa că şi-a pus designerii de la centrele din Uniunea Europeană să deseneze un Sportage în trend cu momentul din piaţa auto, dar mai pe gustul clientelei de pe Bătrânul Continent. Linii alungite care se leagă de grila puternic conturată - un trend în industria auto - și suprafeţe ale caroseriei fără prea multe invenţii pentru o notă de rafinament. Volumele par a se îmbina perfect pentru a da maşinii o notă de sportivitate confortabilă pentru un automobil care, în genere, se vrea înlocuitorul a orice tip de mașină, atâta vreme când nu dorim ceva extrem. Nu întâmplător, jurnaliştii i-au acordat premiul pentru „Best Family SUV” la ediţia din acest an a „What Car? Awards”, şi asta pentru al doilea an consecutiv. Juriul, format din experți în teste auto ai revistei, i-a acordat acest premiu ţinând cont că, spre deosebire de rivalii săi, Sportage are o rulare mai confortabilă, dar inspiră încredere pe drumurile cu serpentine, datorită aderenței bune și direcției precise. Sportage a obţinut un punct valoros datorită interiorului despre care vom vorbi puţin mai încolo. Proporțiile noului Sportage au fost îmbunătățite special pentru clienții europeni. Ampatamentul compact a ajuns la 2.680 mm, lățimea de 1.865 mm, lungimea de 4.515 mm și înălțimea de 1.645 mm asigură un interior foarte spațios pentru pasageri și bagajele acestora în ultimul SUV Kia. Ledurile sunt omniprezente pe noul Sportage. Farurile, luminile de zi, stopurile, dar şi proiectoarele de ceaţă beneficiază de această tehnologie. Farurile pot fi, opţional, cu o dublă funcţionalitate, asigurând şi un reglaj adaptativ. Parbrizul este cu izolare fonică, iar opţional, Sportage poate fi dotat şi cu trapă panoramică.

Ce are sub capotă

Kia Sportage vine pe piaţa europeană cu două tipuri de motorizări. Un propulsor turbo pe benzină de 1,6 litri, în variantă cu sau fără mild hibrid, şi unul turbo pe motorină, tot de 1,6 litri, cu şi fără mild hibrid. La rândul lor, cele 4 versiuni pot fi legate la două tipuri de cutii de viteză, una manuală în şase trepte şi una automată, cu dublu ambreiaj. Eu am testat varianta pe benzină cu mild-hybrid. În cartea tehnică scrie că sub capotă sunt 160 de cai putere. Sunt suficienţi pentru a obţine un sprint de 9,4 până la 9,9 secunde până la sută, în funcţie de motorizare şi tipul de transmise. Kia a recurs la un artificiu pentru a-i da şoferului senzaţia că are de-a face cu mai multe maşini la preţ de una singură. Un buton amplasat lângă cel al schimbătorului de viteză - în ediţia cutiei automate - permite schimbarea live a setărilor din Eco în Normal sau Sport. Sistemul poartă denumirea de Drive Mode Select. Cea mai intensă schimbare apare în versiunea sport. În special în privința accelerației. Partea bună este că mașina devine mult mai sensibilă la apăsarea pedalei de viteză. Partea mai puțin bună este că avem parte de un cuplu care intervine destul de brutal, dând senzația că te smulge de pe loc, dar nu neapărat așa cum o face o sportivă pursânge. N-am observat vreo schimbare esențială în privința direcției sau a suspensiei, chiar dacă se produce, e destul de nesemnificativă. Ținuta de drum este bună, confortabilă, suspensia nu este prea tare, astfel că denivelările sunt bine atenuate, fără a face rabat la stabilitatea în curbe strânse. Asta și pentru că există un control electronic al suspensiei în versiune GT Line pe care am testat-o.

Cât consumă

Direcția este impecabilă grație asistării electrice atât pe coloana volanului, cât și prin caseta de direcție. Cel mai mic consum înregistrat a fost de 5,4 litri/100 de km după un parcurs în zonă rurală de deal pe un traseu care a însumat 46 de km făcuți în 56 de minute. Incluzând încă 110 km de autostradă de la Pitești la București, consumul a crescut la 6,3 litri/100 km. Maximul l-am atins în trafic de Capitală, luni dimineață, când computerul de bord a indicat 9,8 litri/100 km de la Universitate până în Băneasa cu o medie de 16 km/h. Sistemul mild-hybrid de 48 de V intervine destul de puțin pentru a reduce semnificativ consumul. O face, în general, doar la plecarea de pe loc și este, mai mult, un start-stop de capacitate mai mare. Nu presupune existența unui acumulator mai mare care să permite vreun rulaj în modul electric, fie și câțiva km. Sistemul este însă suficient pentru a încadra automobilul la mașinile verzi hibride cu taxe mici, chiar dacă nu beneficiază de vreun fel de tichet Rabla.

Inteligența automobilului

Șoferul este asistat de mai multe sisteme inteligente care îi fac viața mai ușoară. Poate că nu este cel mai important dintre ele, dar mie mi s-a părut cel mai cool. Vorbesc despre sistemul de asistare pentru evitarea coliziunilor la ieşirea din parcare. În cazul în care șoferul vrea să iasă din spații fără vizibilitate și pe șosea vine vreo mașină, sistemul nu doar că avertizează sonor și prin vibrații ale volanului, dar acționează și frâna cu tot cu sistemul ABS în cazul în care șoferul nu se oprește. Semnale sonore apar și în cazul în care șoferul vrea să deschidă portiera și din spate se apropie o mașină. Cele două sisteme sunt construite pe Blind-Spot View Monitor, asistentul pentru unghiul mort, care asigură și schimbare benzii de circulație în condiții de siguranță. Pe lângă, de acum, clasicii martori din oglindă și semnalele acustice, Kia arată în timp real, prin cercuri mari care apar pe bord, imagini cu traficul din spate sau din lateral. Sportage are în varianta de bază incluse ABS + ESC + DBC + HAC + TSA (Asistenţă stabilitate remorcă/Trailer Stability Assist) + MCB (Frânare la coliziune multiplă/Multi Collision Brake). Cruise controlul este Smart, adică permite păstrarea vitezei în funcție de vehiculul din față. Pentru pornirea de pe loc, în cazul în care șoferul nu este atent, este emis un sunet și afișat în bord semnalul că cel din față se mișcă. Există și un sistem de monitorizare 180 de grade care permite o vedere 3D din lateral și de sus a mașinii pentru o parcare la mustață.

Interiorul lui Sportage este un adevărat spectacol. Upgrade-ul față de versiunile anterioare este uriaș. Există un display curbat integrat cu două ecrane de înaltă definiție de 12,3 inchi care oferă o experiență cinematografică. Kia a reușit să creeze un interior care nu o diferă cu aproape nimic de automobile premium care au un preț dublu. Materialele folosite la interior sunt de bună calitate. Sub uriașul display, care se întinde practic de la portiera șoferului până la locul pasagerului din dreapta, există un panou cu touch pentru controlul climatizării. Scaunele sunt încălzite și ventilate, iar pasagerii din spate au la dispoziție, tot prin panou cu touch, posibilitatea de a regla temperatura. Consola centrală găzduiește comanda rotativă pentru transmisia „shift-by-wire”, ușor de accesat, în timp ce un compartiment de încărcare pentru smartphone oferă încărcare wireless de mare viteză de 15W. Alte caracteristici de confort abundă în interior, de la încărcătoare rapide USB și cuiere multifuncționale situate pe spătarul scaunelor, până la scaunele din spate rabatabile. Muzica, fie că este redată prin radio, de la hard disk sau de pe telefon prin intermediul Android Auto sau Car play, este emisă de un surround premium Harman Kardon. Capacitatea pentru bagaje este de până la 591 de litri și crește până la 1.780 de litri cu scaunele din spate rabatate. Prețul pleacă de la 27.274 de euro cu TVA pentru varianta 1.6 T-GDI 6MT HP 4x2 URBAN și ajunge la 37.335 de euro pentru 1.6 DSL MHEV 7DCT HP 4x4 GT Line. Asta cu un discount inclus de 3.000 de euro valabil până de Sfânta Maria.

CIFRE

- 21 cm, garda la sol în varianta 4x4

194 km/h viteza maximă

3.000 de euro discount pentru promoția de vară









Avantaje

- avertizorul la ieşirea cu spatele şi la deschiderea uşii

- confort şi asistenţi

- ţinută de drum





Dezvantaje

- consumul în trafic urban

- preţul pentru versiunea de top

- nu poate rula în regim electric

