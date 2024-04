Carambol cu șase vehicule pe A1. În zona localității Bolintin-Deal s-au format coloane de mașini

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că luni dimineață „nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau din cauza condițiilor meteorologice”.

Se circulă „în condiții de ceață, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe autostrada A 2 București-Constanța, pe tronsonul kilometric 105 - 212, pe alocuri scăzând la 100 de metri”, mai transmite Infotrafic. De asemenea, vizibilitatea este scăzută în trafic din cauza ceții sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Brăila, Călărași, Constanța, Suceava și Tulcea.

Pe șosele importante se circulă normal cu excepția A1 unde s-a produs accidentul de la Bolintin-Deal.

„Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A 1 București-Pitești și A 3 București-Ploiești, precum și DN 1 Ploiești-Brașov și DN 7 Pitești-Sibiu, se circulă pe un carosabil uscat, fără precipitații, cu vizibilitate bună și valori de trafic normale, cu excepția autostrăzii A 1 București-Pitești, unde la kilometrul 22, în zona localității Bolintin-Deal, județul Giurgiu, pe sensul de mers către capitală, s-a produs un accident rutier între 6 autovehicule, fără victime. Acestea au fost scoase pe banda de urgență, nu sunt restricții de trafic, însă în zonă se circulă în condiții de aglomerație, fiind formată coloană pe o distanță de aproximativ 2 kilometri”, a precizat Infotrafic.

