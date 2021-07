Clotilde Armand: PSD și afaceriști apropiați de Liviu Dragnea vor să pună mâna pe Baza Cireșarii

Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, susține că PSD și afaceriști apropiați de Liviu Dragnea vor să pună mâna pe Baza Cireșarii, având interese imobiliare.

Primarul Clotilde Armand susține că Baza Sportivă Cireșarii, aflată într-o fază avansată de degradare, nu poate fi folosită deși copiii şi tinerii au puţine locuri unde să facă sport şi mişcare în aer liber. Potrivit edilului, mai mulți primari au încercat să treacă în administrarea Primăriei Sectorului 1 complexul deținut de Ministerul Educației.

„Toți s-au izbit de ceva. Se numește PSD. Da, toți cei care au refuzat să predea această bază au fost miniștri PSD. Nume grele precum: Ecaterina Andronescu, Liviu Pop, Mihnea Costoiu și chiar Liviu Dragnea (există un act de la Ministerul Dezvoltării din epoca Dragnea care spune că nu se poate preda această bază către primărie)”, a anunțat Armand, pe Facebook.

Clotilde Armand mai susține că anul trecut s-a înțeles cu reprezentanții ministerului în ceea ce privește preluarea bazei. În ciuda solicitărilor și a demersurilor făcute de Primărie, a apărut „un binevoitor care vrea să sponsorizeze Baza Sportivă Cireșarii”, arată primarul în mesajul postat pe Facebook.

„Am fost curioasă să aflu cine este. Și ce să vezi? Respectivul are legături cu afacerea Tel Drum și ferma Periș, cel care ducea datoriile PSD în Cipru. Iată faptele: Societatea Eadoris Romania a fost reprezentată astăzi în Consiliul de Administrație al bazei „Cireșarii” de Laurențiu Claudiu Barbu. Îl știți din presă, după ce a fost audiat de procurori în legătură cu relațiile de afaceri pe care le-a avut cu Tel Drum. Acesta a fost subiectul unor dezvăluiri jurnalistice privind dispariția a 21.500 de porci din rezerva de stat și falimentul Romsuintest Periș, de care au profitat firmele din anturajul lui Liviu Dragnea. În 2010, după ce Liviu Dragnea a fost numit secretar general al PSD, Laurențiu Claudiu Barbu a ajutat PSD să scape de o datorie de patru milioane de lei pe care a mutat-o în Cipru și la o firmă din Dâmbovița. Acest domn a vrut să sponsorizeze fără niciun fundament Baza Sportivă Cireșarii”, a explicat primarul Clotilde Armand.

Primarul Sectorului 1 a dezvăluit faptul că l-a sunat pe ministrul Educației și acesta a acceptat să blocheze deciziile Consiliului de Administrație de la Baza Cireșarii.

„Imediat ce am aflat aceste informații l-am sunat pe ministrul Educației să-l avertizez despre situație. Am primit promisiunea acestuia că nu validează nici o decizie luată astăzi de CA Cireșarii privind propunerea de sponsorizare făcută de această firmă și este de acord cu mine. De asemenea, am stabilit împreună o întâlnire săptămâna viitoare să lămurim pentru totdeauna cum poate prelua Primăria Sectorului 1 și redeschide cât mai repede Baza Sportivă Cireșarii”, a precizat Clotilde Armand.

Primarul promite că va redeschide acest parc și va pune capăt intereselor imobiliare.

