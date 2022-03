Construcțiile vietnameze ale României

Angajatorilor nu le convine situația, dar contractele și termenele trebuie respectate, iar alternativa a fost să aducă muncitori din străinătate. În tot acest timp, mulți români se plâng că nu își găsesc un loc de muncă.

Vietnamezii nu fac nazuri

Constructorul autostrăzii Sibiu-Pitești a angajat o parte dintre muncitori din România, dar lipsa forței de muncă a adus pe șantiere de cetățeni vietnamezi. Acestora li se asigură un salariu, masă și cazare. „Aduc vietnamezi, am înţeles că de luna viitoare. Nu găsesc în România și trebuie să aducă oameni din afară”, spune Cătălin Andrei, subantreprenor al constructorului care a câştigat licitaţia pentru construirea secţiunii 5 a autostrăzii Sibiu-Piteşti, tronsonul Bascov-Curtea de Argeş.

Un alt antreprenor, din Bucureşti, care are puncte de lucru în mai multe oraşe din ţară, a mers personal în Asia, ca să angajeze muncitori pentru şantierul său. S-a întors cu 50 de muncitori pe care i-a plasat în diferite posturi. „Am fost în Vietnam şi am adus. Aveam nevoie de lăcătuşi şi sudori şi nu am găsit în România. Asiaticii sunt foarte serioşi şi muncitori, nu ca românii. Când vine vorba de un program mai lung, românii sunt foarte capricioși. Mulți nu vor să stea o oră în plus, chiar dacă-i plăteşti. Vietnamezii acceptă. Ei vin când ai nevoie, chiar şi sâmbăta sau duminica”, explică Florin Florea, pentru Jurnalul. Acesta a mai spus că asiaticii nu fac nazuri nici când vine vorba de bani. „Muncitorii necalificaţi primesc 605 dolari, undeva până în 3.000 de lei salariu brut. Cei care au specializări ajung la 800 de dolari sau mai mult pe lună. Salariul creşte în funcţie şi de orele suplimentare, dar de regulă se porneşte de la salariul minim, pentru necalificaţi. Dacă un român ar munci pentru banii ăştia ar fi mai uşor şi pentru noi, antreprenorii, dar nu vor să muncească. Vor bani mulţi şi muncă puţină. Cheltuiala este mai mare pentru străini, având în vedere că, pe lângă salariu, trebuie să le asigurăm masă şi cazare”, a adăugat omul de afaceri.

Nu trebuie să ţipi la ei că imediat se supără

Unii cetățeni vietnamezi sunt cazați în pensiuni, acolo unde stau câte trei sau patru în cameră, alţii stau în containere special amenajate, pe şantier. Au venit în România aducând cu ei obiceiuri frapante. „Sunt foarte muncitori, dar nu trebuie să ţipi la ei că imediat se supără. Trebuie să fii corect cu ei. Ţin mult la asta. Dacă ai spus că trebuie să stea o oră în plus, păi atât îi ţii, niciun minut mai mult! Nu trebuie să-i cerţi. Chiar dacă au greşit, le explici cu frumosul. Mănâncă mult orez şi carne şi folosesc multe condimente. Primesc meniul zilei, dar îşi mai pun ei piper, boia, ce au pe masă, ca să le condimenteze după gustul lor. Nu sunt pretenţioşi la mâncare. La ei în ţară mâncau pisici, câini, aici la noi primesc porc, vită sau pui. Unii, care stau în barăci, îşi gătesc acolo. N-am stat să-i urmăresc să văd dacă prind câini să-i mănânce. Când au venit la noi îşi aşterneau un ziar pe jos şi acolo mâncau. Acum stau la masă. A fost o problemă cu ei, la început, că îşi făceau nevoile pe unde apucau. Încet, încet au învăţat că de fiecare dată trebuie să meargă la veceu”, a povestit Matei Ion, diriginte de şantier la o firmă de construcţii.

Nu găsești necalificați, cu 2.000 lei/lună

Site-urile de profil și grupuri ale unor rețele de socializare sunt pline de anunțuri de angajare. Mulți sunt din domeniul construcțiilor, al amenajărilor interioare sau comerț. Puțini sunt cei care acceptă condițiile angajatorilor când vine vorba de salariu și program, de aici lipsa forței de muncă. „Caut muncitori necalificați. Câţi pot să găsesc, problema este că nu vin. Am nevoie de vreo 20. Trebuie să ştie să ţină o lopată în mână”, explică, pentru Jurnalul, Cătălin Andrei, subantreprenor. „Au salariu 2.000 de lei, atât mi se oferă, atât le dau. Bani în mână. Contractul de muncă îl ofer eu, plătesc la stat tot. Trebuie să muncească 8 ore pe zi, de luni până vineri, de la 8.00 la 16.00. Am deja 20 de muncitori din localitate, dar mai avem nevoie”, a adăugat acesta. Afaceristul a explicat că sunt puţini cei interesaţi, că abia dacă sună o persoană pe zi să afle care sunt condiţiile de muncă, iar oferta este refuzată, cel mai des, din cauza salariului.

Guvernul a mărit numărul de angajări

Permisele de muncă sunt acordate de Inspectoratul General pentru Imigrări. La mijlocul anului 2021, numărul de cetățeni străini salariați cu contracte active era de 60.702. La solicitarea oamenilor de afaceri care nu găsesc forță de muncă, Guvernul a adoptat în luna ianuarie o hotărâre prin care va permite firmelor să angajeze 100.000 de muncitori străini în 2022, de patru ori mai mulţi faţă de 2021.

Cea mai mare cerere, în construcţii

Firmele care folosesc forţă de muncă din străinătate sunt monitorizate şi de Inspectoratele Teritoriale de Muncă. „Sunt firme din Argeş care aduc muncitori din afara ţării. Am fost informaţi de cei de la Inspectoratul de Imigrări şi am fost să verificăm dacă au fost angajaţi cu contracte de muncă, dacă într-adevăr oamenii lucrează, dacă sunt respectate condiţiile de muncă. Dacă respectă Ordonanţa 25 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, primesc avize de muncă şi orice firmă din România poate să angajeze cetăţeni din alte ţări. Modalităţile sunt diferite pentru cei care provin din Comunitatea Europeană, aceştia putând fi angajaţi ca orice român”, a explicat Ion Samoilă, inspector şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Argeş. În judeţul Argeş, lucrează cetăţeni din: Nepal, Vietnam, Pakistan sau India. Domeniile cu cei mai mulți muncitori din străinătate sunt construcţiile, unde este cea mai mare cerere, comerţul şi panificaţia.

Conform INS, rata şomajului în luna ianuarie 2022 a înregistrat aceeaşi valoare ca şi în luna precedentă, 5,7%. Un nivel ridicat al ratei șomajului se observă în rândul tinerilor (15-24 ani), de 22,0%. Pe de altă parte, la începutul lunii martie 2022, la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă erau depuse 7.646 oferte, fiind disponibile 28.510 locuri de muncă.

