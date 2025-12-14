Doi copii din Brăila au fost răniți la mâini după explozia unei petarde

Polițiștii brăileni au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat de 32 de ani, din comuna Mircea-Vodă, cu privire la faptul că doi copii ai au fost răniți în urma exploziei unei petarde.

Copiii au 8 și 11 ani și ar fi aprins o petardă pe stradă, iar în urma exploziei acesteia au suferit leziuni la nivelul mâinilor.

Cei doi copii au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Polițiștii le transmit părinților recomandări importante: nu permiteți copiilor să dețină sau să folosească petarde sau alte articole pirotehnice, indiferent dacă par inofensive. Riscul de accidentare este ridicat, mai ales în cazul minorilor. Acestea sunt interzise prin lege. Copiii trebuie supravegheați permanent, în special în perioada sărbătorilor, când astfel de materiale circulă mai frecvent în comunități. Nu cumpărați și nu tolerați achiziționarea de articole pirotehnice ilegale, care pot provoca leziuni grave, arsuri, traumatisme sau chiar pierderea degetelor.

„Discutați deschis cu cei mici despre pericolele reale ale petardelor, explicându-le, pe înțelesul lor, consecințele grave pe care le pot avea aceste „jocuri”. Reamintim faptul că doar persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani pot deține și utiliza numai articole din categoria F1, considerate cu risc scăzut. În această categorie intră obiecte precum artificiile de brad, bețișoarele bengale, jerbele de mici dimensiuni, granulele scânteietoare, pocnitorile pentru petreceri sau cele cu confetti. Un moment de neatenție poate duce la urmări grave, ce pot necesita spitalizare și pot afecta sănătatea copilului pe termen lung”, spun polițiștii.