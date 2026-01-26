Un copil găsit fără viață în fața unui bloc cu 8 etaje din Oradea

Potrivit ISU Bihor, în jurul orei 07.50, cineva a sunat la 112 pentru a sesiza autoritățile că un copil a căzut de la înălțime, lângă un bloc de locuințe cu 8 etaje de pe strada Eforiei din Oradea.

La adresa indicată s-au deplasat de urgență, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului 1 Oradea.

Din nefericire, medicul SMURD ajuns la fața locului a declarat decesului minorului, care prezenta leziuni incompatibile cu viața.

Poliția Bihor face verificări pentru a stabili cum s-a produs tragedia.

