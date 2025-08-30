UPDATE Crimă într-o localitate din Cluj. O femeie a fost înjunghiată. Suspectul este căutat de poliție

UPDATE Poliția Cluj transmiste că pe malul barajului Tarnița a fost descoperit trupul unui bărbat. Acesta ar fi cel care a înjunghiat-o pe femeia din Măguri-Răcătău.

Se fac cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul acestuia, precum și pentru clarificarea implicării sale în eveniment.

ȘTIRE INIȚIALĂ Poliția a fost sesizată vineri seara, în jurul orei 22:45, prin apel 112, despre o agresiune în zona Muntele Rece. Din primele verificări a reieșit că bărbatul ar fi agresat fizic femeia cu un obiect tăietor-înțepător, după care a părăsit imediat locul faptei.

La fața locului s-a deplasat o echipă de polițiști, alături de un procuror criminalist, care au identificat trupul neînsuflețit al femeii. Acesta a fost transportat la Institutul de Medicină Legală pentru expertiza medico-legală.

Autoturismul suspectului a fost găsit abandonat pe DJ107P, în apropierea lacului de acumulare Tarnița. Căutările au fost extinse pe suprafața lacului cu sprijinul echipajelor specializate ISU Cluj.

La operațiunile de căutare participă polițiști, jandarmi și polițiști locali. Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, sub aspectul comiterii infracțiunii de omor.