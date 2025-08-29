Negocierile cu bărbatul din Otopeni care și-a ucis unul dintre copii continuă

Sora mamei celor doi copii a declarat reporterilor aflați la fața locului că bărbatul ar fi ținut cadavrul copilului ucis, în baie, timp de două zile. Se pare că femeia (mama celor doi copii n.r.) s-ar fi temut să își anunțe rudele cu privire la decesul acestuia.

De asemenea, cumnata bărbatului a declarat că agresorul nu se află la prima abatere, concubina lui fiind terorizată de acesta de mai bine de un an.

Micu Silviu Cornel, nașul copilului, a povestit cu durere momentele dinaintea tragediei. Acesta spune că femeia i se confesase cu doar o zi înainte, mărturisindu-i că îi era teamă pentru viața ei și a copilului.

„Nașule, mi-e foarte frică, m-a amenințat cu cuțitul că mă omoară”, i-ar fi spus aceasta.

Potrivit lui Silviu Cornel, femeia și copilul său au fost în repetate rânduri închiși în baie și bătuți cu cabluri, iar mama prezenta urme vizibile de lovituri pe corp.

„Nu se poate așa ceva. A bătut-o pe fina mea și inclusiv pe copil, l-a lovit cu cablul. Mi-a spus cu mâna pe inimă prin ce trecea. Îi era frică, am tras-o deoparte și mi-a spus totul. Eu vreau să se facă dreptate și să plătească pentru ce a făcut”, a declarat acesta.

Bărbatul mai spune că agresorul l-a amenințat personal, spunându-i că va veni cu „zece mașini” peste el.

În încercarea de a preveni o tragedie, a apelat la poliția din Voluntari. „Au venit echipaje, au bătut la ușă, dar nu li s-a răspuns. El deja fusese informat că poliția este acolo și a refuzat să deschidă. Din păcate, nu s-a putut face nimic atunci”, a adăugat nașul.

Știre inițială: Un bărbat și-ar fi ucis unul dintre copii și și-ar fi sechestrat cumnata. Incidentul are loc în Otopeni, potrivit Gândul.

„La data de 23 august a.c., în jurul orei 6:00, polițiști din cadrul Poliției Orașului Otopeni au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul că soția sa l-a găsit decedat pe copilul său de 2 de ani și 8 luni într-o locuință din orașul Otopeni.

La scurt timp s-au deplasat la fața locului polițiști din cadrul Poliției Orașului Otopeni care au constat faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre un minor găsit decedat de către mama sa în locuința comună din orașul Otopeni.

Cazul a fost preluat de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Ilfov-Compartimentul Morți Suspecte, în cauză fiind deschis doar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

În urma cercetărilor efectuate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, au rezultat indicii cu privire la posibilitatea săvârșirii infracțiunii de omor.

Ca urmare a activităților specifice desfășurate de polițiști, s-a procedat la identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei sesizate, în cauză fiind vorba de concubinul mamei copilului, în vârstă de 28 de ani.

La acest moment, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov desfășoară activități complexe în vederea imobilizării bărbatului, acesta aflându-se într-un apartament din Otopeni.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, urmărirea penală fiind în competența exclusivă a unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov”, a transmis IPJ Ilfov.

Povestea crimei

Conform Gândul, pe 23 august, un copil despre care tatăl vitreg susținea că are vărsături, a decedat. Ulterior, în urma necropsiei s-a stabilit că băiatul a murit în urma unor lovituri la nivelul abdomenului.

Bărbatul și concubina locuiau într-un apartament din Otopeni împreună cu mai multe rude. Femeia ar fi recunoscut la Poliție că băiețelul a fost ucis în bătaie, dar a spus că a mințit inițial întrucât se temea de concubinul ei.

Vineri, bărbatul ar fi luat al doilea copil și a amenințat că se aruncă împreună cu el de la balcon.

La fața locului, au ajuns negociatori. Între timp, copilul a fost extras de autorități, dar bărbatul se află în continuare în casă cu una dintre rude, pe care o ține sechestrată.