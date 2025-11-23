Crima pasională de la Timișoara. Ucigașul Andreei Morega, condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare. Tatăl victimei: „E animal, nu e om"

irel Dragomir, criminalul care și-a ucis prietena cu 51 de lovituri de cuțit, va sta 25 de ani în închisoare și a fost obligat de Înalta Curte de Casație și Justiție să plătească 100.000 de euro daune morale și 35.000 de lei părinților Andreei Morega, pentru uciderea acesteia cu 51 de lovituri de cuțit.

Tânărul a făcut recurs pentru pentru pedeapsa primită dar a fost respins, rămânând la sentința inițială dată de magistrații Curții de Apel din Timișoara.

„El a vrut să scape cu o pedeapsă mai mică. A invocat prin avocatul lui să se facă o expertiză pentru a se stabili la câta lovitură de cuțit a murit Andreea. Dacă ar fi murit la primele lovituri, n-ar fi fost moarte prin cruzime, n-a suferit, și să-și fi schimbat încadrarea. Asta dorea, dar i-a fost respins”, spune Adrian Morega, tatăl Andreei.

Andreea Morega, ucisă de prietenul ei cu 51 de lovituri de cuțit

Crima s-a petrecut în martie 2024. Tânăra urma să plece acasă de la Timișoara, la sfârșit de săptămână. Mirel, prietenul ei, urma să o ducă la autocar. Acesta locuia în cartierul unde se află autogara și a convins-o pe tânără să urce la el apartament.

I-a cerut fetei telefonul, pentru a vedea cu cine vorbește, însă ea a refuzat să i-l dea. I l-a luat cu forța și i-a cerut PIN-ul. Fata a refuzat să i-l spună și i-a comunicat tânărului că nu mai vrea să-l vadă. Acesta s-a enervat, a mers la bucătărie, a luat două cuțite și s-a repezit la ea. Când lama unuia dintre cuțite s-a rupt, a continuat cu celălat. Primele lovituri au fost date în zona gâtului și a pieptului.

Tânărul a lăsat-o apoi pe fată fără suflare și a părăsit apartamentul. El a fost găsit de polițiști în satul său natal din Caraș - Severin.

Ce spune tatăl victimei

Despre verdictul definitiv, tatăl fetei spune că este ceea ce merita ucigașul.

„Era ceva normal, nu mă așteptam la nimic altceva, numai dacă ar fi fost ceva necurat la mijloc. Am vorbit și eu cu avocatul meu, însă mi-a spus că nu are nicio șansă, dar avocatul lui (n.r. – tânărului) a făcut chestia asta pentru bani. Când l-am întrebat dacă el ar proceda la fel dacă ar fi vorba despre copilul lui, avocatul mi-a spus că nu poate să-mi răspundă la întrebare pentru că ar fi ipocrit”, poveste tatăl fete ucise.

Andreea Morega, în vârstă de 21 de ani, era studentă la Medicină la Universitatea „Victor Babeș” din Timișoara. Băiatul, Mirel Dragomir, cu vârstă apropiată de fată, era coleg de serie la Medicină și studia în paralel și la facultatea de Teologie.

Întrebat dacă a vorbit vreodată cu familia tânărului, tatăl Andreei Morega spune că părinții lui Mirel Dragomir nu l-au contactat niciodată.

„N-am vorbit niciodată, n-au luat legătura cu noi niciodată, nici măcar să ne întrebe. «Aveți suficienți bani?» Acele daune morale nu sunt trecute nici măcar la jumătate acolo, dar eu n-am luat multe, pentru servicii funerare, pentru că au adus-o pe Andreea de la Timișoara. Au fost mulți bani dar atunci nu m-a mai interesat să iau facturi. Iar pe familia lui niciodată nu i-a interesat să ia legătura cu noi”, explică tatăl Andreei.

Întrebat dacă s-ar simți mai bine dacă părinții tânărului ar lua legătura cu el, el a dat un răspuns negativ, „mai ales după atâta timp” de la moartea fiicei sale.

„Vă dați seama, el are 25 de ani, o să ispășească maxim 17 ani. Nu o să îi ispășească pe toți, el o să vină acasă, familia lui poate să-l viziteze (n.r. – în închisoare). Familia lui poate să vorbească cu el la telefon. De noi e rău, că noi nu mai avem nicio legătură cu Andreea, niciodată. E greu și pentru ei, pentru părinții lui, dar ei măcar mai au o șansă. El ar putea să iasă la vârsta de 40 de ani”, spune Adrian Morega.

Procesul a început după moartea fetei iar pe 23 octombrie a fost respins defnitiv ultimul recurs al lui Mirel Dragomir de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Până să se încheie procesul, părinții fetei spun că au fost bulversați pentru că ei continuau să primească scrisori de înștiințare pentru recursurile făcute de tânăr.

Întrebat ce simte referitor la crimă, tatăl fetei spune că nu mai are cuvinte. „Nu știu cum să mă exprim, nu sunt cuvinte. Oricum criminal – dacă ar fi fost un accident de mașină, s-ar fi putut măcar clinti (n.r. - fata), să se întâmple ceva – dar la 51 de lovituri de cuțit. E animal, nu e om. Eu nu pot să-l consider un om. Un asemenea om n-ar mai avea dreptul să iasă vreodată din pușcărie, să se bucure de o zi de libertate.

Indiferent de cum cerea avocatul lui, că mai are dreptul la o a doua șansă. Andreea mai poate să aibă dreptul la o a doua șansă? El când a omorât-o pe Andreea, ne-a omorât și pe noi. Murim în fiecare zi puțin câte puțin, pentru că nu mai avem pentru ce trăi. Nu mai avem copil, nu mai avem nimic”, a spus tatăl fetei.

De 1 an și 7 luni, părinții Andreei au rămas fără copilul lor și spun că nu trece zi ca ei să nu o viziteze la cimitir.

„Noi toată nădejdea ne-am pus-o în Andreea, ce am făcut, am făcut pentru ea. N-a fost nici măcar o zi să nu fim la mormânt la Andreea. Zilnic mergem cu flori, cu lumânări. Sunt mulți care trec prin zonă pe aici, întreabă unde este înmormântată Andreea, unde este cimitirul. Găsim, de multe ori, flori, candele aprinse acolo. Chiar și de la oameni necunoscuți, care nu au avut nicio tangență nici cu noi, nici cu Andreea”, spune tatăl fetei ucise.