Al cincilea deces din cauza gripei în județul Sibiu

Potrivit DSP Sibiu, ultimul caz este al unui bărbat de 72 de ani, din orașul Sibiu, care avea multiple comorbidități.

Acesta a murit miercuri la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Bărbatul nu era vaccinat antigripal.

De la începutul sezonului gripal și până în prezent au decedat, în județul Sibiu, din cauza gripei, un număr de 5 persoane, cu vârste cuprinse între 49 și 90 de ani.

(sursa: Mediafax)