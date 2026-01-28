x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Al cincilea deces din cauza gripei în județul Sibiu

Al cincilea deces din cauza gripei în județul Sibiu

de Redacția Jurnalul    |    28 Ian 2026   •   17:15
Al cincilea deces din cauza gripei în județul Sibiu
Sursa foto: jurnalul/Bărbatul nu era vaccinat antigripal

Un nou deces a fost înregistrat miercuri în județul Sibiu din cauza gripei. Este al cincilea deces din acest sezon

Potrivit DSP Sibiu, ultimul caz este al unui bărbat de 72 de ani, din orașul Sibiu, care avea multiple comorbidități.

Acesta a murit miercuri la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Bărbatul nu era vaccinat antigripal.

De la începutul sezonului gripal și până în prezent au decedat, în județul Sibiu, din cauza gripei, un număr de 5 persoane, cu vârste cuprinse între 49 și 90 de ani.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: deces gripă Sibiu
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri