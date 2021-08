Diaspora, în vacanță: „Țară, țară, vrem ostași”, jucat în engleză și franceză 

Italiană, engleză, spaniolă, franceză, sunt limbile vorbite toată vara pe multe ulițe din satele românești. Copii născuți peste hotare s-au jucat comunicând în orice altă limbă decât cea maternă, căci părinții lor au lăsat de mult în urmă țara și au căutat afară o soluție ca să trăiască mai bine. În satul Valea Corbului, din comuna Călinești, Argeș, pe fiecare stradă se vorbea altfel. Autoritățile au încercat să găsească soluții ca să îi învețe româna, dar niciun învățător nu a vrut să vină. Motivul - satul este de rudari.

În Valea Corbului își duc viețile o mie de suflete. Dar pe hârtie. În realitate, 70 la sută dintre ei pleacă unde văd cu ochii. Și mulți au ales străinătatea. Pe lângă cei care merg la cerșit, o realitate pe care autoritățile nu o neagă, sunt și oameni care vor munca de jos, cea cinstită. Așa se face că mulți rudari lucrează pe șantiere din Franța, Anglia sau Italia. Nu au nicio pregătire, așa că ei sunt cei care pot fi văzuți cărând materiale sau dându-le la mână specialiștilor. Rudarii salahori vin vara acasă și aduc cu ei și copiii. Așa a apărut pe internet un anunț mai puțin obișnuit. Directoarea Centrului Cultural din comună cerea ajutorul unei învățătoare ca să îi învețe pe cei mici să vorbească românește.

„Noi încă ne luptăm cu rasismul”

Denis, un băiat de doar 8 ani, venit cu părinții din Franța, nu mai știa cuvintele în română. Acolo, locuiește la periferie, dar autoritățile îi țin sub control și o parte a acestui control este ca cei mici să meargă la școală, în franceză. „La Valea Corbului se vorbesc multe limbi. Am jucat cu ei «Țară, țară, vrem ostași», dar cu comenzi în engleză pentru unii, în franceză pentru alții sau italiană. Am încercat să găsesc un învățător ca să facă și ei, peste vară, limba română. Nu am reușit. Am postat mesajul pe care l-ați văzut și dumneavoastră și am primit multe mesaje urâte. M-au dezamăgit. Le-am șters, ca să nu le mai văd. Noi ne luptăm încă cu rasismul, în timp ce alte state îi integrează. Acum se pregătesc să plece. Începe școala în Franța și ei fac tot posibilul să își trimită copiii la școală acolo, să nu supere autoritățile. La noi, nu a vrut niciun învățător să lucreze cu ei”, spune Lavinia Năstase, directoarea Căminului Cultural Călinești.

Bătrânii vor să învețe engleza

Unele familii pleacă, dar problema rămâne. La Valea Corbului, bătrânii au și ei nevoie să învețe să scrie. O profesoară de limba română a ținut un curs cu 16 dintre ei. Imaginile sunt grăitoare, oameni trecuți de mult de prima tinerețe care țin în mână caietele de clasa pregătitoare.

„Cel mai în vîrstă elev avea 64 de ani. Unii au făcut câte o clasă sau două. Știau literele, dar nu știau să scrie, să lege cuvinte. Acum au avansat, în sensul că își pot scrie numele, adresele. Cursul a fost decis de Primărie, la ideea celor de la Forțele de Muncă, ce speră ca astfel să le poată găsi un loc de muncă. Eu nu am avut o problemă să merg în sat, pentru că ei aparțin unei etnii. Cred că, prin educație, un om este mai ușor de integrat. Provin din familie de dascăli și cred în educație. Vreau să vă spun că începeam orele la 8 și nu întârzia nimeni. La curs au fost oameni care vor să se facă utili societății. La absolvire, și membrii comisie au fost impresionați de ei. Eu m-am simțit respectată”, ne-a povestit Delia Dumitrică.

Și, după română, au venit cu o altă solicitare către Primărie. Să le aducă un profesor de engleză. Cei mai mulți din sat primesc pachete sau acte de la copii și nu înțeleg ce scrie pe ele. „Bătrânii vor să învețe să traducă. Și mai vor și să știe copiii rămași acasă. Să știți că ei sunt foarte solidari între ei. Un popor poate fi integrat doar prin educație și cultură”, a adăugat Lavinia Năstase.