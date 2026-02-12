x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Doi morți într-un incendiu izbucnit la o casă din județul Bacău

Doi morți într-un incendiu izbucnit la o casă din județul Bacău

de Redacția Jurnalul    |    12 Feb 2026   •   09:27
Doi morți într-un incendiu izbucnit la o casă din județul Bacău
Sursa foto: Hepta/Incendiu devastator în județul Bacău

Două persoane, un bărbat și o femeie, au murit într-un incendiu care a cuprins, în noaptea de miercuri spre joi, o casă din comuna Letea Veche, județul Bacău.

ISU Bacău anunță că a intervenit în cursul nopții pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din comuna Letea Veche.

La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent cu flăcări și cu degajări mari de fum la nivelul locuinței și al anexelor.

Concomitent cu acțiunea de stingere a incendiului, au fost constituite echipe de căutare pentru identificarea eventualelor victime.

Pompierii au făsit astfel două persoane decedate în interiorul unei anexe gospodărești. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 86 de ani și o femeie în vârstă de 83 de ani.

Flăcările au mistuit afectat casa de locuit și trei anexe gospodărești, suprafața totală afectată fiind de aproximativ 200 mp.

Specialiștii au stabilit că evenimentul a fost provocat, cel mai probabil, de jarul sau scânteile căzute din sistemele de încălzire.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: incendiu bacau morti
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri