Doliu în politică. Un primar din Hunedoara a murit din cauza infecției cu COVID-19

Primarul comunei Burjuc, din județul Hunedoara, a murit după ce s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2. Gabriel Bartha avea 54 de ani și a fost internat în spital.

“Cu adânc regret, am aflat despre dispariţia fulgerătoare a bunului coleg şi prieten Gabriel Bartha, primarul comunei Burjuc. Un om tânăr, un coleg extraordinar, muncitor şi responsabil a plecat prea devreme dintre noi. Cu toţii am sperat într-o minune, am sperat că va depăşi momentul dificil şi se va externa curând din spital, după ce fusese infectat cu noul coronavirus! Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanţe familiei îndoliate!”, a transmis președintele CJ Hunedoara, Laurențiu Nistor.

Acesta este al doilea edil din Hunedoara care a decedat din cauza noului coronavirus. În data de 13 noiembrie 2020, a murit și primarul comunei Sarmizegetusa. Adrian Cordoş avea 52 de ani.