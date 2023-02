Două avalanșe mari s-au produs în Munții Făgăras. Turiștii sunt sfătuiți să nu facă drumeții

"Nu sunt victime, dar sunt pagube materiale atât la cabană, precum şi mai multe maşini avariate. Avalanşa a curs pe vâlcelele ce coboară dinspre Cota 2.000 (Căldarea Berbecilor),.

De asemenea, la Bâlea Lac au fost observate urmele unei avalanşe mari in zona Şaua Doamnei (Curmătura Bâlii). Cel mai probabil această avalanşă a curs de sub vârful Paltinul şi a traversat zona Şeii Doamnei. Cum ninsorile şi vântul continuă, este de aşteptat să se producă mai multe avalanşe declanşate spontan, chiar şi în zona montană de sub 2.000 m, unele dintre acestea de dimensiuni mari", arată „Avalanșe în Carpați”.

Avalanșele se declanșează singure astfel că este interzisă orice activitate în zona Munților Făgăraș. Prin urmare, turiștilor le este recomandat să stea în jurul cabanelor.



Stratul de zăpadă a depăşit doi metri în zona Bâlea Lac, unde este de aşteptat ca riscul de avalanșă să fie ridicat la gradul 5, maxim de avertizare.

Cabană lovită de avalanșă pe Transfăgărășan. Locația este plină de turiști