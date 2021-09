Eduard, primul căldărar de la SMURD

S-a căsătorit la 14 ani cu o mireasă care avea pe atunci 11 ani. A devenit părinte 6 ani mai târziu, dar și voluntar SMURD. Singurul de etnie romă din județul său, Vâlcea. Eduard Alin Mihai încearcă să îi învețe și pe cei din comunitatea lui cât de periculos este virusul SARS-CoV-2, cât de importantă este donarea de sânge, dar și reguli de prim-ajutor. De unul singur. Statul a refuzat să îi dea câteva pliante pe care le ceruse.

Eduard Alin Mihai are acum 21 de ani, iar soția lui a devenit majoră. Fac parte dintr-o comunitate de țigani căldărari din Râmnicu Vâlcea și au crescut modelând cuprul. La 14 ani, Edi s-a căsătorit. Era băiat și așa se cerea în comunitate. Fata avea cu 3 ani mai puțin decât el și tânărul spune că niciunul dintre ei nu știa ce înseamă o familie. Povestește cum se uitau unul la altul fără să aibă habar ce urmează.

El s-a dus la muncă, pentru că era bărbatul și trebuia să își întrețină soția. A renunțat la școală, a mers la muncă în Germania după ce toată copilăria făcuse cazane. Apoi a revenit și la 18 ani s-a angajat la o firmă. Acum lucrează la o spălătorie auto și e singurul angajat din toată familia lui. Dar și singurul voluntar SMURD de etnie romă din tot județul. Când termină de spălat mașini, merge să învețe cum se salvează oamenii.

Rasismul, învățat la școală

„De mic am simțit ce înseamnă rasismul. La școală eram pus în ultima bancă, cadrele didactice nu mă lăsau niciodată să răspund și eu la ore. Nu mâncam alături de colegii mei, nu jucam fotbal cu ei, nu mă primeau. Acum am un copil și vreau ca el să aibă alt drum. Acum eu mai am un an și termin liceul. M-am înscris la seral, pentru că atunci când eram de vârsta de liceu, eu a trebuit să las școala. Visez ca băiatul meu să meargă la facultate, să nu se chinuie ca mine, care nu aveam bani de școală. Să își aranjeze viața și abia apoi să se căsătorească”, ne-a povestit tânărul.

Înjurat pentru că promovează vaccinarea

În comunitatea lui, Edi este acum privit diferit. El a creat o pagina pe o rețea de socializare unde postează sfaturi despre cum se pot proteja de diferite afecțiuni, dar și alt gen de mesaje educative. Pentru că el a învățat la SMURD, le-a explicat celor din comunitate și metodele de prim-ajutor.

„Mulți dintre ei beneficiază de un program prin care merg la școală. Au 40 de ani, 50 de ani, acolo am mers și eu să îi învăț cum să se protejeze de COVID-19, dar le-am vorbit și despre vaccin și despre donarea de sânge. Ca metodă de prim-ajutor, le-am arătat masajul cardio-ventilator. În comunitatea noastră se consumă multe grăsimi și mulți țigani au probleme cardiace. Unii au reacționat bine, alții, nu. Eram într-o zi la magazin și m-a înjurat un necunoscut. A zis că eu promovez vaccinarea ca să îi omor. M-a înjurat de părinți. L-am lăsat în pace. Am cerut și eu pliante ca să le distribui în comunitatea mea. Am scris la Primărie, la Prefectură, chiar și la Guvern. Mi-au răspuns că cei din comunitate au telefoane și se pot informa”, a spus voluntarul SMURD.

Mesaj pentru politicieni

Tânărul crede că o parte din vina pentru neîncrederea oamenilor în situația actuală este dată și de clasa politică. „Aș vrea să transmit un mesaj, pe care vă rog frumos să îl scrieți. Consider că președintele Iohannis a făcut o glumă nepotrivită când a spus că virusul e în vacanță, dar va reveni. Mulți și-au pierdut atunci încrederea. Îi sfătuiesc să informeze populația cât mai mult și mai corect. Toată populația. Adică, inclusiv etniile”.

„Virusul există, dar mulți nu cred, din cauză că s-a implicat politicul. Am pierdut oameni pe care îi credeam prieteni, după ce am promovat vaccinarea”