Factură de 8.300 de lei la electricitate. Răspuns PARADOXAL al furnizorului: Compania preferă amendă de la ANPC decât să o anuleze

Deși ANRE și ANPC i-au dat dreptate, în urma sesizărilor înaintate la cele două instituții, aceasta trebuie să achite suma, scrie antena3.ro.

Factura de regularizare a fost emisă pentru perioada 2020-2022, deși clienta spune că reprezentanții furnizorului de electricitate puteau să citească contorul, deoarece acesta este situat în afara proprietății. Ea susține că și-a achitat la timp toate facturile primite în această perioadă.

Iată povestea spusă de clienta Electrica:

"Pe scurt, am avut un contor (îl numim contor nr. 1) care a avut o ultimă citire de regularizare în data de 02.03.2020, cu un consum înregistrat pe aparat de 4478 KW. Din data de 02.03.2020 până în luna decembrie 2021 (1 an şi 10 luni) am primit doar facturi estimative, în loc să primesc conform legii şi facturi de regularizare o dată la 6 luni. Facturile primite de mine în această perioadă de 1 an şi 10 luni au fost achitate. Precizez că contorul a fost la limita de proprietate (în afara curţii unde locuiesc), deci aveau acces mereu să vină să citească contorul.

În 22 decembrie 2021, Electrica a schimbat contorul meu vechi (nr. 1) cu un contor de tip wirelles (îl numim contorul nr. 2) ce poate fi citit de la distanţă. Din 22.12.2021 (la montarea contorului nr. 2) şi până în data de 13.05.2022 când a fost demontat la cererea mea pentru verificare, deoarece am observat un consum foarte mare, de aproape 3.000 KW în doar 5 luni, acest contor nu a fost citit niciodată şi nu s-au emis niciun fel de factură, nici măcar estimativă sau de regularizare, cum ar fi trebuit conform contractului.

În 10.05.2022 am mers personal la sediul Electrica pentru a reclama consumul mare al contorului şi pentru lipsa facturilor în tot acest timp. Angajata de la Electrica mi-a spus că contorul instalat în data de 22.12.2021 nici măcar nu era introdus în sistem şi de aceea nu am primit niciun fel de factură. După ce au trimis la verificat contorul nr. 2 la metrologie s-a depistat faptul că contorul era funcţional şi consumul era mare din cauza noastră, că un aparat în casă s-a defectat şi avea un consum foarte mare.

Să mai adaug faptul că la demontarea contorului nr. 2 din data de 13.05.2022, a fost montat contorul cu nr. 3 în aceeaşi zi. Nici până pe 16.09.2022 (mai bine de 4 luni) nu am primit nicio factură pentru acest contor", explică Silvia Monica Vaida.

Femeia a făcut plângere la ANPC Cluj, care i-a confirmat în scris că Electrica şi-a încălcat contractul. Cu toate astea, trebuie să achite cele cinci facturi emise pe 19.07.2022 în valoare totală de 8.266,03 lei, pentru contorul nr. 1 pentru invervalul 02.03.2020 – 22.12.2021 şi pentru contorul nr. 2 pentru perioada 22.12.2021 – 13.05-2022.

Ea a depus o nouă sesizare la ANRE Cluj şi a fost chemată la o discuţie cu un angajat Electrica şi un angajat al Distribuţie Energie Electrica Romania SA. Concluzia paradoxală a fost că Distribuţie Energie Electrica preferă să fie amendată de ANRE decât să anuleze factura.

"După această şedinţă, am primit oficial o foaie de la Distribuţie Energie Electrica în care este specificat faptul că într-adevar nu au venit în perioada 02.03.2020 – 22.12.2021 deloc la citirea de regularizare pentru contorul nr. 1, iar în acelaşi tabel au minţit că la contorul nr. 2 montat în 22.12.2021 şi demontat în 13.05.2022 au citit contorul în data de 15.02.2022, 15.03.2022, 15.04.2022 şi în 13.05.2022, fapt ce este total neadevărat, pentru că nu am primit niciun fel de factură în toată perioada existenţei acestui contor şi încă o dovadă că au minţit că au citit în acele luni, este faptul că toate facturile, patru la număr pentru acest contor, au fost emise toate odată în data de 19.07.2022 (după 7 luni ).

Cei de la ANRE Cluj mi-au trimis ca răspuns închiderea acestui caz, cum că am agreat o convenţie pentru eşalonarea datoriei restante, ceea ce este fals.

Dacă cei de la Electrica Furnizare şi Distribuţie Energie România îşi făceau datoria şi veneau conform contractului să citească contoarele, eu nu ajungeam în situaţia de faţă, să am un consum uriaş lunar pentru că vedeam prin factura de regularizare care este consumul real al casei şi nu se mai ajungea la un consum de peste 17.000 de KW consumaţi în toată această perioadă, de când nu au mai citit ei şi emis o factură de regularizare, respectiv 02.03.2022. Încă o dovadă clară că nu se ajungea să am 17.000 de KW consumaţi în 2 ani şi 4 luni este faptul că acum am doar o medie de 160 KW consumaţi lunar, faţă de 670 KW consumaţi lunar în perioada de 2 ani şi 4 luni, perioadă în care nu au trimis factura de regularizare", precizează aceasta.