Minune de Crăciun în Neamț: Femeie dispărută de 17 ani, găsită de polițiști

Minunea s-a petrecut zilele trecute, când femeia din Piatra-Neamț, dată dispărută în urmă cu 17 ani, a fost identificată. Povestea cutremurătoare are un final fericit în preajma sărbătorilor de iarnă.

Femeia dispăruse în anul 2009, pe când fiica ei avea doar 14 ani. De atunci, polițiștii au făcut verificări în toată țara și în mai multe state din Uniunea Europeană.

Identificarea ei, în data de 9 decembrie, reprezintă un moment simbolic și profund emoționant pentru toți cei implicați.

Minunea a fost posibilă după o săptămână intensă pentru polițiști. „Săptămâna asta nu am prea dormit multe ore, din cauza multitudinii de activități operative. Dar bucuria fiicei persoanei dispărute ne-a făcut să ne simțim ca noi”, au mărturisit polițiștii.

Din respect pentru viața privată a persoanei identificate și pentru siguranța ei, autoritățile nu fac publice datele de identitate.

Căutările nu au fost niciodată abandonate.

Verificările s-au derulat în toată țara, precum și în mai multe state din Uniunea Europeană, poliția încercând să deslușească firul dispariției.

Revederea dintre mamă și fiică, la mai bine de un deceniu și jumătate distanță, rămâne una dintre cele mai emoționante povești ale acestui sfârșit de an.

