Frig în casele bucureștenilor. Cum își bate joc Termoenergetica de locuitorii Capitalei

Locuitorii Capitalei sunt nevoiți astfel să trăiască în condiții care le afectează sănătatea fizică, în casele acestora temperaturile scăzând sub limita decenței.

Condiții îndeplinite, căldura lipsește

Săptămâna trecută, Termoenergetica a anunțat că furnzarea agentului termic se face în anumite condiții.

Dacă timp de trei zile consecutive se înregistrează valori medii externe sub 10 grade Celsius pe timp de noapte, Termoenergetica este obligată să dea drumul la căldură, potrivit Hotărârii 425/1994.

„Începerea perioadei de încălzire pentru consumatorii de tip urban, va avea loc după înregistrarea, timp de trei zile consecutiv, între orele 20:00-06:00 , a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de +10 grade Celsius sau mai mici, iar oprirea încălzirii se va face după 3 zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depășește +10 grade Celsius, între orele 20:00-6:00”.

Toodată, pentru ca Termoenergetica să dea drumul la căldură, asociațiile de proprietari trebuie să se asigure că lucrările din interiorul imobilelor sunt finalizate.

„Vă reamintim că este obligația asociaţiilor de proprietari de a se asigura că instalaţiile interioare proprii (de alimentare cu energie termică) sunt în stare de funcţionare şi că sunt finalizate lucrările din interiorul imobilelor.”, a anunțat Termoenergetica, pe 18 septembrie.

Grafic temperaturi nocturne

Deși, în ultimele 5 zile, temperaturile pe timpul nopții s-a situat constant sub 10 grade Celsius, Termoenergetica nu a început livrarea agentului termic în locuințe.

-30 septembrie - 7 grade Celsius

-01 octombrie - 5 grade Celsius

-02 octombrie - 6 grade Celsius

-03 octombrie - 5 grade Celsius

-04 octombrie - 8 grade Celsius

Totodată, prognoza meteo pentru următoarea perioadă arată menținerea temperaturilor nocturne sub 10 grade Celsius.