GALERIE FOTO - 4 MARTIE 1977, ZIUA când MARELE CUTREMUR a lovit BUCUREȘTIUL

La 4 martie 1977, Nicolae Ceausescu se afla in fruntea unei delegatii de partid si de stat intr-o vizita oficiala in Nigeria. Penultima destinatie a unui turneu pe continentul african. Dupa Nigeria urma o vizita particulara in Palma de Majorca. N-a mai fost sa fie.

Epicentrul cutremurului cu caracter multișoc a fost localizat în Munții Vrancei, zona Andreiașu de Jos (45,77 grade latitudine nordică, 26,76 grade longitudine estică), adâncimea focarului fiind de 93 km. Mișcarea seismică a fost resimțită puternic în Romania, mai violent în Oltenia și Muntenia, dar și în sudul Moldovei. Cutremurul a fost resimțit și în țările vecine (Serbia, Bulgaria, Ungaria) dar și în alte țări din centrul și sudul Europei, precum și în Rusia, până la nord de St. Petersburg; în Bulgaria s-au înregistrat pagube materiale și peste 100 de victime.

Bilanțul final a fost îngrozitor: în urma seismului au murit 1570 de oameni, iar alte peste 11000 de persoane au fost rănite. Pagubele materiale provocate atât de prăbușirea clădirilor, cât și de incendiile și exploziile de gaze care au urmat au fost imense.

