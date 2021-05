Hollywood de Galați: Patru persoane aflate într-o mașină implicată într-un accident, imobilizate de trecători

Hepta

Patru persoane care se aflau într-o mașină implicată într-un accident, produs pe o stradă din orașul Galați, au fost imobilizate de trecători. Aceștia au văzut accidentul și au intervenit în momentul în care persoanele aflate în mașină au încercat să plece.

Accidentul a avut loc în noaptea de miercuri spre joi și a fost anunțat la 112 de persoanele care au văzut ce s-a întâmplat. Mașina condusă de un șofer aflat sub influența alcoolului a avariat o mașină parcată pe o stradă din oraș.

Șoferul și ceilalți trei pasageri au încercat să fugă, dar au fost opriți de martori. Ulterior, în zonă au ajuns mai multe echipaje de la Poliția Rutieră și de la Secția de Poliție din zonă. Polițiștii au constatat că șoferul nu are permis de conducere și era sub influența alcoolului.

„Bărbatul aflat la volan are 26 ani. El a fost testat alcoolscopic, avea o alcoolemie de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost dus la spital pentru prelevarea probelor de sânge necesare stabilirii alcoolemiei exacte. Totodată, bărbatul a fost verificat în baza de date, nu are permis de conducere pentru nicio categorie. S-a întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis", a anunțat IPJ Galați.

Șoferul și însoțitorii săi au fost amendați și pentru că se aflau pe stradă după ora 22.00, nerespectând regula privind restricționarea circulației pe timpul nopții în timpul stării de alertă.

(sursa: Mediafax)