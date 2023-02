Imagini ȘOCANTE. Un vietnamez din Cluj-Napoca a fost surprins în timp ce jupuia șobolani pentru a-i mânca

"I-a jupuit și curățat, în fotografii se vede că sunt gata de pus pe grătar. Vă arătăm mai jos și o fotografie cu resturi, e pentru cei cu ficat puternic; acolo se poate observa un cap de șobolan, gheare, diverse organe", scrie media9.ro.

Organizația pentru Protecția Mediului și Combaterea Braconajului (OPMCB) spune că un grup de asiatici a fost identificat pentru astfel de practici.

"IMAGINI CU VIETNAMEZI PREPARAND SOBOLANI Cel puțin un grup de asiatici, de la periferia cosmopolitului municipiu a fost identificat clar cum vânează, capturează ilegal si mananca tot ce mișcă. În filmare se observă cum jupoaie șobolani opăriți, iar sursele noastre spun ca fac asta si cu păsările salbatice, însă așteptăm dovezi deocamdată. Din vară urmărim cazul, dar am decis sa scoatem public ce avem deja, in speranța ca vom fi mai vigilenți cu toții si vom reuși sa ii prindem in flagrant", a transmis OPMCB pe Facebook.

Claudiu Olenici, reprezentantul OPMCB, a spus pentru adevarul.ro. că filmarea a fost realizată în vara 2022.

"Am înțeles că acolo fiind o fostă fabrică de confecții metalice, ei și-au confecționat cuștile din sârme. Cuștile au un mecanism de declanșare când intră animalul. Am fost într-o razie, dar din păcate nu le-am găsit capcanele. Sunt foarte bine ascunse. Ei sunt foarte precauți", spune acesta, precizând că este posibil ca vietnamezii să mai vânzeze iepuri și fazani. Totodată, el afirmă că va sesiza poliția pentru braconaj după ce vor fi descoperite capcanele pentru păsări.