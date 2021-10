Încă un urs mort după ce a fost lovit de mașină

Dănuţ Ştefănescu, șeful Agenţiei de Protecţia Mediului Mureşa anunţat, sâmbătă, că a fost găsit un urs mort pe marginea DN 15, în zona localităţii Patelea, şi că numai în această toamnă s-au întregistrat cinci - şase cazuri de urşi loviţi de maşini pe şosele.



"Am fost anunţaţi de Poliţia din Petelea, vineri seara, că s-a găsit un urs mort în zona centurii localităţii Petelea. Era un urs mare. Ne-am deplasat împreună cu Garda de Mediu şi cu medicul veterinar la locul respectiv, unde am găsit un urs mort, probabil murise cu o zi înainte. Ursul fusese lovit de o maşină, a sângerat pe gură şi pe nări şi s-a constatat, de către medicul veterinar, decesul acestui animal. Ursul a fost predat gestionarului fondului de vânătoare pentru a fi ecarisat. Chiar dacă pădurea este în partea opusă, ursul are un traseu: vine din pădure, intră în lanul de porumb, traversând şoseaua, se hrăneşte şi merge înapoi. Urşi loviţi de maşini am avut, în toamna aceasta, cam 5 - 6. Unii au scăpat răniţi, după care au intrat în pădure, alţii au decedat", a declarat Dănuţ Ştefănescu.