Incendiu la un depozit de muniție din Dâmbovița

Potrivit ISU Dâmbovița, incendiul a fost semnalat la un depozit cu muniție.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul era lichidat.

Se mai înregistrează doar degajări de fum, iar pompierii asigură ventilarea spațiilor afectate. Au fost evacuate 25 de persoane.

Nu au fost înregistrate victime.

La fața locului intervin trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Moreni, precum și două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială de descarcerare din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgoviște.

(sursa: Mediafax)