Jurnalul.ro Ştiri Locale Incendiu la un depozit de muniție din Dâmbovița

de Redacția Jurnalul    |    26 Noi 2025   •   09:30
Sursa foto: Hepta/Incendiu

Pompierii din Dâmbovița intervin miercuri pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la un depozit cu muniție din localitatea Mija.

Potrivit ISU Dâmbovița, incendiul a fost semnalat la un depozit cu muniție.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul era lichidat.

Se mai înregistrează doar degajări de fum, iar pompierii asigură ventilarea spațiilor afectate. Au fost evacuate 25 de persoane.

Nu au fost înregistrate victime.

La fața locului intervin trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Moreni, precum și două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială de descarcerare din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgoviște.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: incendiu depozit munitie dămboviţa
