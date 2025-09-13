x close
Jurnalul.ro Ştiri Locale Incendiu la Penitenciarul Găeşti. Aproximativ 200 de persoane evacuate

de Redacția Jurnalul    |    13 Sep 2025   •   09:20
Sursa foto: Hepta

Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineaţa la Penitenciarul Găeşti, aproximativ 200 de persoane fiind evacuate, anunţă ISU Dâmboviţa.

„În jurul orei 07:55, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, a fost semnalată producerea unui posibil incendiu la Penitenciarul Găeşti. Incendiul se manifesta într-o cameră, pe tubulatura de ventilaţie, unde ardeau materiale textile şi hârtii, ceea ce a condus la inundarea cu fum a clădirii”, informează sursa citată.

La faţa locului au intervenit pompierii de la Detaşamentul Găeşti cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, Detaşamentul Titu cu o autoscară şi un echipaj SMURD, precum şi Garda de Intervenţie Vişina cu un echipaj SMURD.

Au fost evacuate aproximativ 200 de persoane.

Incendiul este lichidat, se lucrează pentru înlăturarea efectelor negative.

Până în prezent nu au fost identificate victime, mai arată reprezentanţii ISU Dâmboviţa. AGERPRES

Subiecte în articol: incendiu Penitenciarul Găeşti
