Instalația electrică a Spitalului V. Babeș, verificată: „Am asistat la mai multe tragedii în țară”

nstalația electrică a Spitalului Victor Babeș din Timișoara este verificată de specialiștii de la Universitatea Politehnica Timișoara. Verificarea este făcută la solicitarea reprezentanților spitalului care spun că vor să preîntâmpine o tragedie, așa cum s-a întâmplat în alte unități medicale.

Reprezentanții Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara spun că vechimea instalației electrice, suprasolicitarea circuitelor, prelungirea traseelor, creșterea numărului de aparate folosite în cadrul procedurilor de tratament reprezintă riscuri pentru o posibilă defecțiune a sistemului electric al unității sanitare.

De aceea, conducerea spitalului a cerut ajutorul specialiștilor de la Universitatea Politehnica din Timișoara.

„Am asistat în ultimele luni la tragediile produse în câteva spitale din țară din cauza suprasolicitarii sistemului electric. Colegii noștri fac în permanență verificări, dar circuitele electrice ale spitalului sunt învechite, sistemul electric este subdimensionat și există, ca peste tot de altfel, atunci când vorbești de clădiri vechi, posibilitatea producerii unui accident. Noi am vrut să preîntâmpinăm acest lucru și i-am rugat pe colegii de la Universitatea Politehnica să ne ajute. Am găsit imediat înțelegere și am început colaborarea”, a anunțat Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara.

Specialiștii de la Politehnica din Timișoara au făcut deja primele verificări și au descoperit un contact electric care ajunsese la o temperatură de 140 grade Celsius. Situația a fost remediată și urmează înlocuirea întregului panou de alimentare.

„În contextul pandemiei și a situațiilor de tot felul pe care aceasta le-a creat, am avut o discuție cu medicul Cristian Oancea, directorul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș, unitate medicală care întâmpina probleme cu rețeaua electrică. Colegul meu, prorectorul Sorin Musuroi, a mers la spital împreună cu o echipa a Facultății de Inginerie Electrică și Energetică. Specialiștii noștri au făcut o prima evaluare a întregului sistem și au venit cu propuneri de remediere“, a declarat Florin Drăgan, rectorul de la Universitatea Politehnica Timișoara.

În perioada următoare, specialiștii vor verifica secțiunile și panourile din fiecare clădire a spitalului pentru a vedea solicitările electrice la care acestea sunt supuse. Pe baza acestor analize, urmează a fi luate mai multe măsuri de refacere a unor circuite sau de înlocuire a unor piese și trasee electrice.

(sursa: Mediafax)