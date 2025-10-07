Mașină în care se aflau cinci persoane, lovită de un tren în Prahova

Potrivit ISU Prahova, în accident este implicat un tren pentru transport călători, nr. 3224 (Ploiești Sud - Slănic) și un autoturism la bordul căruia se aflau cinci persoane.

Toate persoanele aflate în mașină s-au autoevacuat până la sosirea echipajelor de pompieri.

Persoanele din mașină sunt asistate la fața locului de echipajele SMURD și SAJ, acestea fiind conștiente și cooperante.

În tren se află în jur de 40 de persoane, nefiind rănită niciuna dintre acestea.

Pompierii acționează pentru îndepărtarea autoturismului de pe șine, astfel încât trenul să își poată continua deplasarea.

Împrejurările producerii evenimentului vor fi stabilite de polițiști.

(sursa: Mediafax)