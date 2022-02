Medicii, nevoiți să arunce vaccinuri pediatrice 

În judeţ, procentul de vaccinare este de 45,9% la populaţia eligibilă. Toţi copiii care au trecut prin centrele de vaccinare provin din familii ai căror părinţi au fost, la rândul lor, imunizaţi. Medicii se confruntă însă cu o problemă: sunt nevoiţi să arunce dozele desfăcute şi neterminate.

Grija pentru copiii lor i-a determinat pe mai mulţi părinţi să urmeze sfatul medicilor şi să îşi imunizeze micuţii împotriva noului coronavirus. Cei mai mulți au făcut programări online, dar au fost şi părinţi care s-au dus direct.

„La centrul de vaccinare am avut deschis vineri, sâmbătă şi duminică. Am avut câte 10 copii în fiecare zi. Astăzi (n.r. - luni) mai avem 10 programaţi. În general, sunt copii de grădiniţă. Majoritatea au între 5 şi 6 ani. Am observat că părinţii care sunt vaccinaţi vin să îşi vaccineze şi copiii. Vin şi cu programare, şi fără. Cei care nu sunt vaccinaţi, nu îşi aduc nici copiii. Nu am avut niciunul nevaccinat care să ceară imunizarea copilului”, a declarat Mariana Boşneag, preşedinta Asociaţiei Medicilor de Familie Argeş şi coordonatoare a celui mai mare centru de vaccinare din judeţ.

Doctorii se roagă de părinţi

Dozele de vaccin pediatric sunt diferite faţă de cele ale adulţilor şi pot fi administrate doar copiilor cu vârste între 5 şi 11 ani. Dintr-un flacon se pot face 10 imunizări. Doza desfăcută poate fi folosită pe durata a 12 ore, după aceea trebuie aruncată. În mod normal, se fac programări. Numai că la centre merg şi părinţi care nu au făcut programare. Ca să nu-i întoarcă de la uşă, medicii desfac o nouă doză pe care ar trebui să o arunce, dacă nu se completează numărul de 10.

„La centru vin şi neprogramaţi. Atunci noi preparăm altă doză şi facem din ea la un copil, doi, trei, care vin neprogramaţi. Ce faci cu restul? Ca să nu îl aruncăm, începem să ne milogim de părinţi. Îi sunăm pe cei programaţi să vină mai devreme. Este destul de greu să-i convingi, pentru că un copil trebuie pregătit dinainte, nu poţi să-l îmbraci şi hai cu el! Şi sunăm şi iar sunăm! Iar noi suntem puşi într-o situaţie... Am găsit unii mai de treabă, alţii au refuzat categoric. Nouă ni s-a spus clar: aruncaţi-le! Am fost dezamăgită! Dar nu e păcat? Nu plătesc eu dozele astea, ci noi toţi”, a explicat doctoriţa Boşneag.

Cum își argumentează refuzul: „Vaccinul e otravă, boala - o răceală”

În rândul părinţilor, părerile sunt pro şi contra. În timp ce unii cred că imunizarea este benefică, alţii susţin cu tărie că nu vor accepta să introducă „otravă” în organismul copiilor lor.

„Eu am fost printre primii vaccinaţi şi nu am făcut coronavirus. M-am protejat cât de bine am putut, dar a avut efect și vaccinul! Ştiu că pot să mă infectez, dar sunt sigură că o să fie o formă uşoară. Şi sora mea a făcut şi a fost ca un guturai. După doză zile şi-a revenit. Da, o să îmi vaccinez şi copilul. Cum face alte vaccinuri, o să-l facă şi pe ăsta”, a povestit Melania Pop, mămica unei fetiţe de 8 ani.

La polul opus, o piteșteancă spune că nici nu vrea să audă de aşa ceva. „Eu? Să mă duc să-i bag copilului otravă în corp? Niciodată! Ce nevoie are de vaccin? Copiii răcesc deseori, mai ales cei care sunt la cămin, la grădiniţă. Ce credeţi că dacă îi vaccinez nu mai răcesc? Copiii răcesc şi cu vaccin, şi fără! Şi boala asta e tot o răceală”, a spus Elena Manole.

Interesul adulţilor pentru vaccinare a scăzut

Interesul adulţilor pentru vaccinare a scăzut drastic, mai spune Mariana Boşneag. Anunţul făcut de reprezentanţii Guvernului privind valabilitatea certificatului verde, care expiră de la 1 februarie pentru cei cu două doze, a determinat un număr tot mai mare de persoane să ceară administrarea de booster, dar în centrele de vaccinare se administrează rar prima doză. „Duminică am avut 145 de persoane, cu totul, adulţi şi copii, dar au fost şi zile în care am avut în 12 ore numai 60 de vaccinaţi. Au fost şi 165-170 de persoane într-o zi. Este puţin faţă de perioada în care aveam şi câte 1.000 pe zi”, a precizat aceasta.

La nivel național, din cele 11.291 de persoane care s-au vaccinat duminică, doar 1.888 au făcut prima doză de vaccin.

„Cei mai mulţi (adulți – n.r.) sunt cu doza a treia. Rar mai vine cineva să facă prima doză. A scăzut mult interesul. Duminică am avut numai patru care au cerut doza 1. Mai mult de 20-25 pe zi nu avem cu doza 1”, a spus dr. Mariana Boşneag, preşedinta Asociaţiei Medicilor de Familie Argeş