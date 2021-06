Mesaj RO ALERT la Galați. Mai multe zone ale orașului sunt inundate

Curtea Constituțională a României a stabilit termen de judecată pentru data de 7 iulie privind sesizarea USR PLUS cu privire la numirea lui Gabriel Botnariu la Consiliul de Monitorizare a implementării Convenției...

USR PLUS consider că Gyula Fabia, propunerea coaliției pentru funcția de Avocatul Poporului, îndeplinește criteriile pentru a ocupa această funcție, după audierile de miercuri. Potrivit USR PLUS, prioritatea...