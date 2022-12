VIDEO Moment emoționant: Unul dintre cei mai apreciați jandarmi gălățeni a predat ștafeta mai tinerilor săi camarazi

"Nu m-ați văzut niciodată așa emoționat precum sunt astăzi, pentru că o parte din mine a rămas în această cazarmă, unde mai bine de 20 de ani am activat doar în structuri de acțiuni speciale, însă, din cauza unor probleme medicale sunt nevoit să predau astăzi ceea ce mi-a fost cel mai drag, uniforma și pistolul meu, si să acord o atentie deosebita recuperării medicale, pentru că vreau să fiu mult timp alături de familie.

Nu zic că a fost ușor deloc. M-am antrenat intens, am avut norocul să lucrez alături de Soare, cel mai bun luptător și de la care am învățat enorm, am avut norocul să fiu alături de Furcilă și îmi doream să am mereu atitudinea lui pozitivă, mi-am dorit să fiu bun la toate cum era Andrei, să gândesc repede cum gândea Chiculiță, dar timpul a trecut, iar peste noi s-au așezat anii și, de ce să nu o spun, problemele medicale. Pe voi, astăzi, nivelul de pregătire și profesionalism la care am ajuns vă obligă să rămâneți profesioniști, concentrați în tot ceea ce veți face și să vă sprijiniți unul pe celălalt, umăr lângă umăr, în toate misiunile voastre, pentru că așa am reușit și noi, cei din generația mea.

Astăzi las în cui uniforma pe care am îmbrăcat-o cu drag de fiecare dată și pe care am căutat acolo unde am mers să o prezint societății ca fiind frumoasă și nu am permis nimănui să o deterioreze, să tragă de ea și să o rupă.”, a declarat George Bratu.

„Pentru majoritatea jandarmilor gălățeni, George este și va rămâne reperul moralității, al profesionalismului, al camaraderiei, al altruismului și al spiritului de corp. Îi dorim multă sănătate, pentru că are nevoie, și știm că ne va fi alături cu un sfat, atunci când vom avea nevoie. Avem onoarea să te salutăm, Calule!”, i-au scris lui George Bratu, pe Facebook, camarazii săi din Jandarmeria Galați.

