Nouă procedură de dezinsecție la Oradea

La Oradea se folosește o nouă procedură de dezinsecție care folosește un solvent petrolier, dispersat sub formă de ceață caldă, prin care se creează o particulă foarte fină, ce pătrunde în toate crăpăturile sau locuriile unde se pot ascunde dăunătorii.

Noua procedură a fost prezentată la Oradea și este este mult mai eficientă datorită faptului că folosește un solvent petrolier, care este dispersat, apoi, sub formă de ceață caldă. Până acum, în cadrul etapelor de dezinsecție s-a folosit un solvent pe bază de apă.

La demonstrația care a avut loc joi seară, au participat primarul Florin Birta, viceprimarul Marcel Dragoș și managerul firmei care asigură dezinsecția în municipiu, Alexandru Badea.

„Dacă anul trecut s-au realizat în total 4 etape de dezinsecție, anul acesta suntem deja la a cincea etapă, urmând să fie efectuate etapizat încă opt proceduri în lunile care urmează. Per total, anul acesta vom avea 13 etape de dezinsecție, tocmai pentru că ne dorim astfel să asigurăm confortul și sănătatea orădenilor. Toate produsele care se folosesc sunt autorizate de Ministerul Sănătății. Acestea fiind biodegradabile, se vor evapora, dar cel mai important este că substanțele folosite își vor face simțit efectul asupra insectelor care generează atâta disconfort în perioada aceasta caldă a anului”, a spus primarul Florin Birta.

În procedurile cu ceață caldă se folosesc solvenții petrolieri, care sunt recomandați în procedurile de dezinsecție și de către Ministerul Sănătății, deoarece particula de solvent petrolier fiind mai mică decât particula de apă, plutește mai mult în aer și posibilitatea contactului cu insectele este mult mai mare, dispersia fiind mult mai bună.

După demonstrația care a avut loc, mașinile de dezinsecție au dispersat ceață rece pe toate aliniamentele stradale, iar după ora 23.00 s-a acționat cu ceața caldă pe zonele cu parcuri, iar apoi pe arterele principale din oraș. De asemenea, s-a făcut dezinsecția pe malurile Crișului Repede și în Cimitirul Municipal.

În total, au ieșit în teren 28 de utilaje cu 50 de oameni. Din cele 28 de mașini, 6 au acționat cu ceață caldă, 14 cu ceață rece, iar 8 mașini cu operatori au acționat la sol.

Dezinsecția cu ceața rece are la bază ca solvent al soluției de lucru apa. În principal, acest tip de tratament are o cantitate foarte mică de produse iritante. Atunci cand pulverizarea se face cu echipamente care produc jetul de aer cald, prin arderea produsului petrolier, substanța pulverizată va fi caldă, de unde și denumirea tratamentului „cu ceață caldă". Dezinsecția cu ceața caldă este un procedeu prin care se creează o particulă foarte fină, care pătrunde în toate crăpăturile sau locurile unde se pot ascunde dăunătorii. Această particulă se face cu ajutorul unor aparate speciale, echipamente care ard un amestec de produs petrolier combinat cu insecticid, creându-se o ceață caldă, care datorită particolelor de dimensiuni foarte mici creeaza un efec vizual asemănător unui nor de fum.

