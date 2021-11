O ambarcaţiune s-a răsturnat pe canalul Caraorman, în Tulcea. Conducătorul bărcii era băut

O barcă în care se aflau patru persoane s-a răsturnat sâmbătă pe canalul Caraorman în localitatea Crișan, județul Tulcea. Cele patru persoane au reușit să ajungă la mal. Conducătorul bărcii consumase alcool, au stabilit autoritățile.

Polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Tulcea au fost sesizați sâmbătă de angajații Capităniei Portului Sulina cu privire la faptul că o ambarcațiune s-ar fi lovit de mal și s-a răsturnat pe canalul Caraorman, în localitatea Crișan, județul Tulcea.

Din primele verificări efectuate de polițiști, a reieșit faptul că un bărbat de 39 de ani, din Constanța, în timp ce conducea o barcă, pe canalul Caraorman, la aproximativ 300 de metri de canalul Sulina, ar fi intrat în coliziune cu malul drept, răsturnându-se.

Cele patru persoane care se aflau în barcă au fost proiectate în apă, dar au reușit să ajungă la mal.

Conducătorul ambarcațiunii a fost testat cu aparatul etilotest din dotarea Capităniei Portului Sulina, rezultatul fiind de 0,63 mg/litru alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la Spitalul orășenesc Sulina pentru prelevare de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, a fost întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „conducerea unei nave sau exercitarea atribuțiilor de serviciu de către o persoană care are în sânge o îmbibație alcoolică mai mare de 0,80 g/litru alcool pur în sânge sau se află sub influența unor substanțe psihoactive” și „vătămare corporală din culpă”.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz.

(sursa: Mediafax)