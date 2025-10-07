Pelerinajul Sfintei Parascheva. Măsuri speciale de ordine publică la Iași

În perioada 8-15 octombrie 2025, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău va asigura toate măsurile de ordine și siguranță publică la pelerinajul la Racla cu Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, una dintre cele mai ample manifestări religioase ortodoxe din România.

„Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău va constitui un dispozitiv integrat de ordine și siguranță publică, împreună cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași, Inspectoratul de Poliție Județean Iași, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Iași și Poliția Locală Iași, care va acționa permanent, în vederea asigurării unui climat de siguranță pentru toate persoanele prezente în aceste zile de sărbătoare la pelerinaj, pentru prevenirea oricăror incidente ce pot perturba buna desfășurare a manifestărilor religioase, pentru acordarea de sprijin persoanelor care vor avea nevoie de asistență medicală, precum și pentru deplasarea în siguranță a tuturor participanților în zonele adiacente Mitropoliei Moldovei și Bucovinei”, au transmis reprezentanții jandarmilor.

Organizatorii estimează un număr foarte mare de credincioși, mai ales în zilele dinaintea hramului, când fluxul de participanți va fi continuu. Șirul pelerinilor ar putea ajunge la aproximativ 3 kilometri, iar timpul de așteptare la 16-20 de ore.

Pentru evitarea aglomerației, a fost stabilit și anul acesta un culoar unic de acces, pe traseul: Catedrala Mitropolitană - str. Arhitect G.M. Cantacuzino - str. Iordache Lozonschi - str. Cloșca - str. Petru Movilă - str. Uzinei - str. Morilor - str. Alexandru Ipsilanti Vodă - str. Sfântul Andrei - str. Iancu Bacalu - Blvd. Regele Ferdinand I al României.

Pe întreaga durată a evenimentului, preoți, voluntari și forțe de ordine vor fi prezenți în zonele de deplasare pentru a sprijini și îndruma pelerinii.

Jandarmii le recomandă participanților să manifeste răbdare, să respecte indicațiile forțelor de ordine și să acorde atenție copiilor, vârstnicilor și bunurilor personale. De asemenea, persoanele cu probleme medicale sunt sfătuite să aibă asupra lor medicamentele necesare și să participe, dacă este posibil, în primele zile ale pelerinajului, când timpul de așteptare este mai redus.

Pentru cei care locuiesc sau își desfășoară activitatea în interiorul zonei restricționate, jandarmii recomandă să aibă asupra lor documente de identificare sau legitimații care atestă necesitatea prezenței în acea zonă.

„Vă asigurăm că vă suntem alături pentru orice situație cu care vă confruntați. Echipele de dialog ale Jandarmeriei Române sunt prezente în zonă pentru a răspunde la solicitările dumneavoastră. Desfășurarea în condiții de siguranță a manifestărilor religioase este prioritatea noastră. În caz de nevoie, apelați cu încredere la cel mai apropiat reprezentant al forțelor de ordine sau sunați la numărul de urgență 112”.