Peste 300 de elevi și profesori evacuați dintr-un liceu din Baia Mare, din cauza mirosului de gaz

Potrivit ISU Maramureș, Detașamentul de pompieri Baia Mare intervine în Baia Mare, la Liceul Tehnologic Barițiu, unde, conform apelului făcut prin intermediul 112, a fost semnalat un miros de gaz.

Se intervine cu un echipaj de stingere, un echipaj medical și se va deplasa și un echipaj CBRN.

Au fost alertate și echipele furnizorului de gaz.

Preventiv, s-a luat decizia de evacuare a liceului. Este vorva de 286 de elevi, 25 de cadre didactice și 16 muncitori, care se ocupau de renovarea liceului.

(sursa: Mediafax)