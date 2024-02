Planetariul din Brașov, închis o lună din cauza unei defecțiuni, se redeschide azi

Începând de marți, planetariul va fi redeschis publicului după remedierea cu succes a unei defecțiuni tehnice care a necesitat închiderea obiectivului, a anunțat Primăria Brașov.

„Defecțiunea, care a apărut în data de 25 ianuarie, la sistemul de proiecție, a fost diagnosticată și remediată în colaborare cu o echipă de experți și a necesitat înlocuirea a două piese, ce au fost achiziționate din Franța”, transmit autoritățile locale.

Astfel, de marți, programul spectacolelor este următorul:

10.00: Satelix

11.00: CapComGo! – Istoria misiunilor Apollo

12.00: Cerul nopții – Constelațiile

14.00: Partea întunecată a luminii

16.00: Sistemul Solar, casa noastră

17.00: Soarele, steaua noastră vie

18.00: Pink Floyd – The Dark Side Of The Moon.

(sursa: Mediafax)