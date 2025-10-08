Ploile au blocat canalizările în județul Constanța. Avarii și la rețelele de electricitate

„Din noaptea de 7 octombrie 2025, ora 21.00, și până în prezent, la Dispeceratul RAJA s-au înregistrat 104 reclamații din județul Constanța, toate vizând canalizări pluviale înfundate, unele rezolvate, altele aflate în curs de rezolvare”, a transmis RAJA Constanța.

În localitatea Tătaru, este afectată alimentarea cu apă din cauza unei avarii apărute la rețeaua de alimentare cu energie electrică (PPC).

„Sistemul va fi repornit imediat ce furnizorul de energie va restabili tensiunea electrică”.

În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București plouă torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80...100 și izolat 120...140 l/mp, aici fiind avertizare cod roșu de ploi până miercuri la ora 15.00.