Povestea vatmanului implicat din accidentul în care a murit un angajat SPP : „Nu am avut nicio şansă să îl evit. Am făcut tot posibilul...”

Tânărul a povestit pentru Observator momentele grele prin care a trecut, deși era nevinovat. El a povesit momentul în care maşina angajatului SPP i-a tăiat brusc calea, înainte să fie zdorbită între tramvai şi un stâlp.

„Nu am mai dormit de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Până aseară când mi-au ieşit şi mie rezultatele şi am scăpat... am scăpat de stresul aceasta, pentru că, vă daţi seama, eram în stres pentru mine şi pentru familia mea. Mama, de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, plânge întruna, nu pot să o calmez. Sunt curat, nu sunt consumator. Ştiam că sunt curat, nu sunt consumator. Eu nu suport oamenii care consumă, nu suport drogurile, pentru că ştiu ce fac", a spus Cătălin Purendea, vatman.

Analizele de la IML l-au absolvit pe Cătălin Purendea de vină. La patru zile după accident, vatmanul în vârstă de 30 de ani este încă marcat de ceea ce s-a întâmplat.

"Nu am avut nicio şansă să îl evit. Domnul a făcut dreapta în faţa mea, brusc. Fără să dea semnal, fără să se asigure. Dreapta brusc, din scurt. N-am avut nici măcar o şansă de a-l putea evita. Am făcut tot posibilul, am pus toate frânele din dotare, am dat clopot", a povestit el.

Când a avut loc accidentul

Maşina a ajuns pe șine și a fost prinsă între tramvai şi un stâlp. Șoferul avea 39 de ani.

îÎn timp ce dădea interviul, colegii care ieşeau din depou cu vagoanele îl salutau pentru a-şi arăta susţinerea faţă de tânărul vatman.

Cătălin explică de ce este imposibil să frânezi rapid un tramvai care cânăreşte 35 de tone fără pasageri.

"Noi, ca să putem să punem o frână, trebuie să ne luăm timp. Dacă vreau să frânez în 10 metri, trebuie să frânez cu 20-25 de metri în spate. Iar la ceea ce a fost la mine, a fost o distanţă de maximum 4 metri, maximum 5 metri, lucru care a făcut imposibilă oprirea vagonului la timp pentru a nu se produce evenimentul", a povestit acesta..

Vatmanul vrea să-și practice meseria în continuare

"Sunt pasionat. Familia mea - toţi sunt, ei sunt pe partea cealaltă, ei sunt cu trenul. Mie nu mi-a plăcut să fiu departe de casă şi am ales tramvaiul", a afirmat el.

Cătălin are însă nevoie de o pauză. Se gândeşte să facă terapie ca să uite ce a văzut.

"A fost greu, mai ales că în viaţa mea nu am crezut că se va întâmpla aşa ceva. Eu sunt şi un om mai sufletist. Şi pentru că a murit un om... Vă daţi seama că este greu", a spus Cătălin.